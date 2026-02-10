Torreón proyecta inversión histórica de más de 200 mdp en obra pública

Torreón
/ 10 febrero 2026
    Torreón proyecta inversión histórica de más de 200 mdp en obra pública
    El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la instalación del Consejo del Copladem 2026. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Instalan el Copladem 2026 y avalan recursos sin precedentes para infraestructura urbana y social

TORREÓN, COAH.- Con la instalación formal del Consejo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 2026, el Ayuntamiento de Torreón proyectó una inversión histórica superior a los 200 millones de pesos, destinada a fortalecer la infraestructura urbana y social de la ciudad.

El alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó la sesión en la que se dio inicio a la planeación estratégica del presente año y se integró a Javier Lechuga Jiménez Labora, tesorero municipal, como secretario técnico del organismo, así como a Óscar Gerardo Luján Fernández como comisario.

TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila

$!El plan anual fue aprobado por unanimidad por el Consejo.
El plan anual fue aprobado por unanimidad por el Consejo. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El edil destacó que los recursos se traducirán en beneficios directos para la población, con prioridad en obras de drenaje, pavimentación, recarpeteo, agua potable y alumbrado público. “Se trata de un presupuesto histórico que impactará de manera tangible en la calidad de vida de los torreonenses”, subrayó.

Durante la sesión se aprobó el informe de cierre 2025 del FAISMUN, con una inversión superior a los 167 millones de pesos, y se avaló por unanimidad el plan de obras 2026, que contempla alrededor de 117 acciones, enfocadas principalmente en drenaje sanitario y recuperación de espacios públicos.

Cepeda González reiteró su llamado a los sectores social, académico y empresarial para participar en la revisión del presupuesto municipal, y reafirmó el compromiso de su administración con una planeación responsable, centrada en movilidad, seguridad y obra social.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

