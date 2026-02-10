Torreón proyecta inversión histórica de más de 200 mdp en obra pública
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Instalan el Copladem 2026 y avalan recursos sin precedentes para infraestructura urbana y social
TORREÓN, COAH.- Con la instalación formal del Consejo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 2026, el Ayuntamiento de Torreón proyectó una inversión histórica superior a los 200 millones de pesos, destinada a fortalecer la infraestructura urbana y social de la ciudad.
El alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó la sesión en la que se dio inicio a la planeación estratégica del presente año y se integró a Javier Lechuga Jiménez Labora, tesorero municipal, como secretario técnico del organismo, así como a Óscar Gerardo Luján Fernández como comisario.
TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila
El edil destacó que los recursos se traducirán en beneficios directos para la población, con prioridad en obras de drenaje, pavimentación, recarpeteo, agua potable y alumbrado público. “Se trata de un presupuesto histórico que impactará de manera tangible en la calidad de vida de los torreonenses”, subrayó.
Durante la sesión se aprobó el informe de cierre 2025 del FAISMUN, con una inversión superior a los 167 millones de pesos, y se avaló por unanimidad el plan de obras 2026, que contempla alrededor de 117 acciones, enfocadas principalmente en drenaje sanitario y recuperación de espacios públicos.
Cepeda González reiteró su llamado a los sectores social, académico y empresarial para participar en la revisión del presupuesto municipal, y reafirmó el compromiso de su administración con una planeación responsable, centrada en movilidad, seguridad y obra social.