Torreón reconoce una década del Paseo de las Emprendedoras
El Alcalde celebra los 10 años del Paseo de las Emprendedoras y asegura continuidad a los programas del IMM
TORREÓN, COAH.- En el marco del décimo aniversario del Paseo de las Emprendedoras, el alcalde Román Cepeda reconoció el trabajo y la determinación de las mujeres que integran este programa del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), destacando que la seguridad y la unidad social son factores clave para el desarrollo de sus proyectos.
Durante el evento, el edil reiteró su compromiso de mantener y fortalecer las acciones conjuntas con el gobernador Manolo Jiménez, asegurando que “Torreón no se detiene” y que los programas seguirán avanzando.
Cepeda González subrayó que las condiciones de seguridad en Torreón y Coahuila permiten que la ciudadanía desarrolle sus actividades con confianza, incluidos los emprendimientos femeninos, resultado –dijo– de decisiones firmes y colaboración entre autoridades y sociedad.
Amira Darwich García, directora del IMM, y el diputado Felipe González Miranda, destacaron que el Paseo de las Emprendedoras es más que un espacio de venta: es una plataforma de inspiración y transformación comunitaria.
En representación de las participantes, Nadia Ivonne Hernández Rosales agradeció las oportunidades que han impulsado a las mujeres a creer en sí mismas, fortalecer la comunidad y avanzar con determinación hacia sus metas.