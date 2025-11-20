Torreón reconoce una década del Paseo de las Emprendedoras

TORREÓN, COAH.- En el marco del décimo aniversario del Paseo de las Emprendedoras, el alcalde Román Cepeda reconoció el trabajo y la determinación de las mujeres que integran este programa del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), destacando que la seguridad y la unidad social son factores clave para el desarrollo de sus proyectos.

Durante el evento, el edil reiteró su compromiso de mantener y fortalecer las acciones conjuntas con el gobernador Manolo Jiménez, asegurando que “Torreón no se detiene” y que los programas seguirán avanzando.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Cristo de las Noas revela su nueva imagen tras histórica restauración