Torreón reconoce una década del Paseo de las Emprendedoras

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    Torreón reconoce una década del Paseo de las Emprendedoras
    Participantes del Paseo de las Emprendedoras compartieron testimonios de crecimiento y unidad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El Alcalde celebra los 10 años del Paseo de las Emprendedoras y asegura continuidad a los programas del IMM

TORREÓN, COAH.- En el marco del décimo aniversario del Paseo de las Emprendedoras, el alcalde Román Cepeda reconoció el trabajo y la determinación de las mujeres que integran este programa del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), destacando que la seguridad y la unidad social son factores clave para el desarrollo de sus proyectos.

Durante el evento, el edil reiteró su compromiso de mantener y fortalecer las acciones conjuntas con el gobernador Manolo Jiménez, asegurando que “Torreón no se detiene” y que los programas seguirán avanzando.

$!El Alcalde reafirmó su compromiso con las mujeres emprendedoras de la ciudad.
El Alcalde reafirmó su compromiso con las mujeres emprendedoras de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Cepeda González subrayó que las condiciones de seguridad en Torreón y Coahuila permiten que la ciudadanía desarrolle sus actividades con confianza, incluidos los emprendimientos femeninos, resultado –dijo– de decisiones firmes y colaboración entre autoridades y sociedad.

Amira Darwich García, directora del IMM, y el diputado Felipe González Miranda, destacaron que el Paseo de las Emprendedoras es más que un espacio de venta: es una plataforma de inspiración y transformación comunitaria.

En representación de las participantes, Nadia Ivonne Hernández Rosales agradeció las oportunidades que han impulsado a las mujeres a creer en sí mismas, fortalecer la comunidad y avanzar con determinación hacia sus metas.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

