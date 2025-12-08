Torreón: recuperan Villas Universidad con retiro de 20 toneladas de basura

TORREÓN, COAH.- En el marco del “Día Mundial del Voluntariado y del Ciudadano Ambiental”, más de 300 personas participaron este fin de semana en una jornada integral de limpieza en la colonia Villas Universidad, donde fueron retiradas alrededor de 20 toneladas de basura.

Marcelo Sánchez Adame, director general de Medio Ambiente, informó que la actividad se realizó con el apoyo de dependencias municipales y organizaciones civiles, reforzando el compromiso del gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González con la promoción de una cultura ambiental en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Pensiones entrega 2 mil 657 préstamos a trabajadores y jubilados en 2025