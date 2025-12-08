Torreón: recuperan Villas Universidad con retiro de 20 toneladas de basura
Más de 300 voluntarios limpiaron calles y espacios públicos en una jornada ambiental que reunió a dependencias y organizaciones civiles
TORREÓN, COAH.- En el marco del “Día Mundial del Voluntariado y del Ciudadano Ambiental”, más de 300 personas participaron este fin de semana en una jornada integral de limpieza en la colonia Villas Universidad, donde fueron retiradas alrededor de 20 toneladas de basura.
Marcelo Sánchez Adame, director general de Medio Ambiente, informó que la actividad se realizó con el apoyo de dependencias municipales y organizaciones civiles, reforzando el compromiso del gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González con la promoción de una cultura ambiental en la ciudad.
“Este esfuerzo colectivo contribuye a la recuperación de espacios públicos y al mejoramiento visual y sanitario de la zona”, señaló el funcionario, quien destacó el entusiasmo de voluntarias y voluntarios, equipados con herramientas, guantes, termos y gorras.
Sánchez Adame subrayó que la participación ciudadana multiplica los resultados de estas acciones. “Hoy demostramos que cuando trabajamos en equipo somos capaces de transformar nuestros espacios y fortalecer la cultura ambiental”, añadió.
A la jornada se sumaron áreas como Servicios Públicos, La Ola, Atención Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, Desarrollo Social Municipal y Cruz Roja, además de integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México.
El director reiteró que con actividades como esta, el Municipio de Torreón reafirma su compromiso de cuidar el entorno, fomentar la responsabilidad ambiental y promover la participación ciudadana en todos los sectores de la ciudad.