Torreón refuerza estrategias integrales contra la violencia

TORREÓN, COAH.- La Unidad de Prevención Social de la Violencia anunció la puesta en marcha de una estrategia integral para identificar y reducir los factores que detonan conductas violentas en entornos familiares, escolares, comunitarios y laborales.

José Armando González Murillo, titular de la dependencia, explicó ante medios que el objetivo central es intervenir antes de que una persona se vea envuelta en situaciones de riesgo, mediante un trabajo coordinado con sociedad civil, instituciones educativas, sector empresarial y comunidad en general.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: rescatan a víctima de violencia familiar y hallan armamento en vivienda

“Es una indicación del alcalde que se fortalezcan los programas y estrategias de prevención para erradicar la violencia, atendiendo todos los entornos”, señaló.

Entre las acciones destacan la atención a la niñez, la capacitación para madres y padres de familia en crianza positiva, así como talleres enfocados en comunicación asertiva y resolución pacífica de conflictos.

Para adolescentes, se implementarán programas orientados a la prevención del consumo de sustancias nocivas y al desarrollo de ambientes escolares saludables. En el ámbito laboral, se impulsarán medidas para prevenir el acoso y la violencia dentro de las empresas.

González Murillo subrayó que también se brindará acompañamiento a personas que ya han sido víctimas, con herramientas para reconstruir su proyecto de vida y evitar la repetición de ciclos violentos.

Finalmente, reiteró que el enfoque preventivo busca llegar a las personas antes de que enfrenten situaciones de riesgo, al mismo tiempo que se generan comunidades más seguras, saludables y libres de violencia.