Verónica Martínez toma protesta a nueva dirigencia de la Asociación Universitaria Colosista en Torreón

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    Verónica Martínez toma protesta a nueva dirigencia de la Asociación Universitaria Colosista en Torreón
    Verónica Martínez encabezó la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Universitaria Colosista en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Más de 400 universitarios participaron en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Universitaria Colosista, que se incorporó al PRI en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la participación de más de 400 integrantes de la comunidad universitaria, la presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón, Verónica Martínez, encabezó la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Universitaria Colosista, que será presidida por David Garduño y que formalizó su incorporación a las filas del Revolucionario Institucional.

El encuentro se desarrolló en el auditorio de la sede municipal del tricolor, donde Martínez tomó protesta a los integrantes de esta organización juvenil, creada para fortalecer la participación de estudiantes universitarios en la vida política y social de Torreón y de la región Laguna.

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$!Más de 400 integrantes de la comunidad universitaria participaron en el acto realizado en la sede municipal del PRI en Torreón.
Más de 400 integrantes de la comunidad universitaria participaron en el acto realizado en la sede municipal del PRI en Torreón. CORTESÍA

La integración de esta agrupación representa la apertura de un nuevo espacio dentro del PRI para que las nuevas generaciones puedan involucrarse en los asuntos públicos, desarrollar propuestas y participar en iniciativas relacionadas con el futuro de Torreón y Coahuila.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Carlos Centeno, fundador de la asociación; las diputadas electas suplentes Karla Centeno y Lorena Safa, así como Omar Rojas, representante de los sectores educativos.

La mesa directiva quedó encabezada por David Garduño como presidente, acompañado por Luis Limón en la vicepresidencia; Jacobo Jiménez como secretario general, y Fernanda Moreno al frente de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales objetivos de la Asociación Universitaria Colosista será establecer una estructura de 20 carteras temáticas, mediante las cuales sus integrantes podrán impulsar proyectos en materia educativa, cultural, social, económica y política, además de abordar otros temas vinculados con las necesidades de la comunidad.

La organización retoma como referencia los ideales y principios de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con la intención de fomentar una participación juvenil más activa, en la que las inquietudes de los estudiantes puedan convertirse en propuestas concretas y acciones de beneficio colectivo.

Asimismo, la agrupación manifestó su respaldo al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, como parte de su propósito de contribuir al desarrollo de la entidad y del municipio.

Con la toma de protesta encabezada por Verónica Martínez, el PRI de Torreón suma a su estructura una nueva organización universitaria que buscará ampliar los espacios de representación y participación política para los jóvenes laguneros.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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