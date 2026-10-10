Verónica Martínez toma protesta a nueva dirigencia de la Asociación Universitaria Colosista en Torreón

El encuentro se desarrolló en el auditorio de la sede municipal del tricolor, donde Martínez tomó protesta a los integrantes de esta organización juvenil, creada para fortalecer la participación de estudiantes universitarios en la vida política y social de Torreón y de la región Laguna.

TORREÓN, COAH.- Con la participación de más de 400 integrantes de la comunidad universitaria, la presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón , Verónica Martínez, encabezó la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Universitaria Colosista, que será presidida por David Garduño y que formalizó su incorporación a las filas del Revolucionario Institucional.

La integración de esta agrupación representa la apertura de un nuevo espacio dentro del PRI para que las nuevas generaciones puedan involucrarse en los asuntos públicos, desarrollar propuestas y participar en iniciativas relacionadas con el futuro de Torreón y Coahuila.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Carlos Centeno, fundador de la asociación; las diputadas electas suplentes Karla Centeno y Lorena Safa, así como Omar Rojas, representante de los sectores educativos.

La mesa directiva quedó encabezada por David Garduño como presidente, acompañado por Luis Limón en la vicepresidencia; Jacobo Jiménez como secretario general, y Fernanda Moreno al frente de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales objetivos de la Asociación Universitaria Colosista será establecer una estructura de 20 carteras temáticas, mediante las cuales sus integrantes podrán impulsar proyectos en materia educativa, cultural, social, económica y política, además de abordar otros temas vinculados con las necesidades de la comunidad.

La organización retoma como referencia los ideales y principios de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con la intención de fomentar una participación juvenil más activa, en la que las inquietudes de los estudiantes puedan convertirse en propuestas concretas y acciones de beneficio colectivo.

Asimismo, la agrupación manifestó su respaldo al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, como parte de su propósito de contribuir al desarrollo de la entidad y del municipio.

Con la toma de protesta encabezada por Verónica Martínez, el PRI de Torreón suma a su estructura una nueva organización universitaria que buscará ampliar los espacios de representación y participación política para los jóvenes laguneros.