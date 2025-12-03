Torreón refuerza vigilancia decembrina ante aumento de movilidad

En la cuadragésima quinta reunión semanal de seguridad, el alcalde Román Cepeda llamó a todas las corporaciones a mantener y reforzar las estrategias de vigilancia ante el aumento de movilidad, eventos masivos y actividad comercial propios de la temporada decembrina.

El Presidente Municipal señaló que el cierre de año exige mayor presencia operativa, por lo que se consolidará el trabajo conjunto con las dependencias estatales y federales, con el objetivo de proteger a las familias torreonenses.

TE PUEDE INTERESAR: Depuración policial deja 70 bajas en Coahuila; reportan un estado de fuerza intacto

Cepeda González reconoció el desempeño de las corporaciones durante el encendido de Villamagia, celebrado el domingo pasado, que concluyó con saldo blanco, y reiteró que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno permite que la ciudadanía disfrute espacios públicos con seguridad.

“No bajemos la guardia. Les agradezco su labor y los invito a reforzar la seguridad por los eventos que se avecinan”, expresó el alcalde, en vísperas de la entrega de su Primer Informe de Resultados.

BAJAN DELITOS

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 24 al 30 de noviembre se registró una disminución en robo a casa habitación (cuatro eventos), robo de vehículo (tres) y cero incidentes en robo con violencia a transeúntes o comercios.

La corporación realizó 106 detenciones turnadas al Ministerio Público y 102 al Juez Calificador, mientras que el Grupo de Reacción Torreón efectuó 16 detenciones por posesión de narcóticos. Además, los elementos recibieron capacitación en primeros auxilios para fortalecer su atención como primeros respondientes.

MOVILIDAD, JUSTICIA Y PREVENCIÓN

El Centro de Justicia Municipal reportó tres pruebas positivas en alcoholimetría y una en antidoping a conductores involucrados en accidentes viales, además de once casos atendidos en Mediación.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzo a la seguridad: Coahuila tendrá más unidades tácticas y de investigación

Tránsito y Vialidad sostuvo reuniones con la Zona Industrial y con autoridades de la Clínica 71 del IMSS para atender problemáticas de circulación y estacionamiento.

La Dirección de Movilidad Urbana destacó que más de 4,800 motociclistas han recibido capacitación en conducción defensiva, y que el Tercer Campeonato de Pikes concluyó con saldo blanco gracias al apoyo de corporaciones de emergencia.

Protección Civil reportó nuevas capacitaciones en rescate vertical y la continuidad del programa de simulacros en empresas.