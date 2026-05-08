Torreón: refuerzan vigilancia en panteones por festejos del Día de las Madres

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de visitantes a los panteones municipales con motivo de la celebración del Día de las Madres, la Dirección de Plazas y Mercados reforzará este fin de semana las acciones de supervisión en los cementerios de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden en la actividad comercial que suele generarse durante estas fechas. El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, informó que esta temporada representa una oportunidad favorable para los vendedores, aunque subrayó que es necesario garantizar el libre acceso de los peatones y evitar afectaciones en los accesos a los camposantos.

Explicó que inspectores municipales realizarán recorridos de vigilancia en las entradas de los diversos panteones para verificar que los comerciantes respeten los espacios previamente asignados y evitar la instalación irregular de puestos. Se busca mantener el orden y privilegiar el libre tránsito de las personas que acudirán a visitar a sus seres queridos, señaló el funcionario. Ramos Galindo indicó que las acciones también tienen como finalidad prevenir obstrucciones tanto al interior como en los accesos de los cementerios, especialmente en fechas donde se registra una alta afluencia de ciudadanos. Añadió que la supervisión no se limitará únicamente a los panteones, ya que en el sector centro también suele registrarse un incremento en la actividad comercial por la venta de flores y diversos artículos relacionados con la festividad. En este sentido, señaló que se mantendrán operativos para evitar la competencia desleal hacia los comercios establecidos y asegurar condiciones adecuadas para el tránsito peatonal.

El titular de Plazas y Mercados destacó que existe coordinación con distintas áreas operativas del municipio, entre ellas Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Inspección y Verificación, Seguridad Pública y Servicios Públicos, con el propósito de atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Finalmente, exhortó a los comerciantes a cumplir con la normativa vigente y respetar los lineamientos establecidos por la autoridad municipal, a fin de contribuir al orden y la seguridad en los espacios públicos durante la celebración del Día de las Madres.

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