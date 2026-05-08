Torreón: refuerzan vigilancia en panteones por festejos del Día de las Madres

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    Torreón: refuerzan vigilancia en panteones por festejos del Día de las Madres
    Implementarán recorridos de inspección en camposantos por alta afluencia CORTESÍA

Acciones son para mantener el orden en la actividad comercial que se genera en los cementerios

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de visitantes a los panteones municipales con motivo de la celebración del Día de las Madres, la Dirección de Plazas y Mercados reforzará este fin de semana las acciones de supervisión en los cementerios de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden en la actividad comercial que suele generarse durante estas fechas.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, informó que esta temporada representa una oportunidad favorable para los vendedores, aunque subrayó que es necesario garantizar el libre acceso de los peatones y evitar afectaciones en los accesos a los camposantos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-instalaran-120-comerciantes-en-plaza-mayor-por-el-dia-de-las-madres-ED20540747

Explicó que inspectores municipales realizarán recorridos de vigilancia en las entradas de los diversos panteones para verificar que los comerciantes respeten los espacios previamente asignados y evitar la instalación irregular de puestos.

Se busca mantener el orden y privilegiar el libre tránsito de las personas que acudirán a visitar a sus seres queridos, señaló el funcionario.

Ramos Galindo indicó que las acciones también tienen como finalidad prevenir obstrucciones tanto al interior como en los accesos de los cementerios, especialmente en fechas donde se registra una alta afluencia de ciudadanos.

Añadió que la supervisión no se limitará únicamente a los panteones, ya que en el sector centro también suele registrarse un incremento en la actividad comercial por la venta de flores y diversos artículos relacionados con la festividad.

En este sentido, señaló que se mantendrán operativos para evitar la competencia desleal hacia los comercios establecidos y asegurar condiciones adecuadas para el tránsito peatonal.

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El titular de Plazas y Mercados destacó que existe coordinación con distintas áreas operativas del municipio, entre ellas Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Inspección y Verificación, Seguridad Pública y Servicios Públicos, con el propósito de atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, exhortó a los comerciantes a cumplir con la normativa vigente y respetar los lineamientos establecidos por la autoridad municipal, a fin de contribuir al orden y la seguridad en los espacios públicos durante la celebración del Día de las Madres.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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