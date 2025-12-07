Torreón renivela pozos de visita para mejorar la seguridad vial

Torreón
/ 7 diciembre 2025
    Torreón renivela pozos de visita para mejorar la seguridad vial
    Las labores forman parte de un programa permanente de mantenimiento urbano.

El objetivo es mejorar la seguridad de las vialidades y asegurar el flujo adecuado del agua de lluvia

Para mejorar la seguridad en las calles y garantizar que el agua de lluvia fluya de manera adecuada, el Ayuntamiento de Torreón, a través del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), ejecuta trabajos de renivelación de tapas de pozos de visita en distintos puntos de la ciudad.

El director del SIMV, Víctor Navarro Arratia, explicó que estas intervenciones se realizan de forma continua y permiten reducir riesgos para automovilistas y peatones. Actualmente, las labores se concentran en bulevar Revolución, calzada Saltillo 400 y calzada División del Norte, donde se detectaron desniveles que podían afectar la circulación.

Antes de intervenir, se evalúa el estado de cada tapa para determinar si se reutiliza o se reemplaza.

Navarro detalló que antes de intervenir cada punto se revisa el estado de la tapa para decidir si puede reutilizarse. Después, se realiza un corte especial que evita aristas y futuras grietas, se retira la tapa junto con el material suelto y se coloca una cimbra neumática que se infla conforme a la profundidad del pozo. Esto impide que el concreto caiga al interior durante el proceso de nivelación.

Una vez colocada la nueva tapa o reinstalada la existente, se ajusta a la altura correcta del pavimento. La zona recibe un acabado final y se mantiene protegida durante aproximadamente 48 horas, con señalamientos que evitan el paso de vehículos para no dañar la superficie.

El director señaló que estos trabajos forman parte del programa integral de mantenimiento de la infraestructura urbana, en cumplimiento a las indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, de reforzar las acciones preventivas para mantener las vialidades en buen estado.

Navarro Arratia añadió que la Administración Municipal continuará llevando estas labores a más sectores de Torreón, con el compromiso de mejorar la movilidad y cuidar la infraestructura de la ciudad.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

