Torreón renivela pozos de visita para mejorar la seguridad vial

El director del SIMV, Víctor Navarro Arratia, explicó que estas intervenciones se realizan de forma continua y permiten reducir riesgos para automovilistas y peatones. Actualmente, las labores se concentran en bulevar Revolución, calzada Saltillo 400 y calzada División del Norte, donde se detectaron desniveles que podían afectar la circulación.

Para mejorar la seguridad en las calles y garantizar que el agua de lluvia fluya de manera adecuada, el Ayuntamiento de Torreón , a través del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) , ejecuta trabajos de renivelación de tapas de pozos de visita en distintos puntos de la ciudad.

Navarro detalló que antes de intervenir cada punto se revisa el estado de la tapa para decidir si puede reutilizarse. Después, se realiza un corte especial que evita aristas y futuras grietas, se retira la tapa junto con el material suelto y se coloca una cimbra neumática que se infla conforme a la profundidad del pozo. Esto impide que el concreto caiga al interior durante el proceso de nivelación.

Una vez colocada la nueva tapa o reinstalada la existente, se ajusta a la altura correcta del pavimento. La zona recibe un acabado final y se mantiene protegida durante aproximadamente 48 horas, con señalamientos que evitan el paso de vehículos para no dañar la superficie.

El director señaló que estos trabajos forman parte del programa integral de mantenimiento de la infraestructura urbana, en cumplimiento a las indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, de reforzar las acciones preventivas para mantener las vialidades en buen estado.

Navarro Arratia añadió que la Administración Municipal continuará llevando estas labores a más sectores de Torreón, con el compromiso de mejorar la movilidad y cuidar la infraestructura de la ciudad.