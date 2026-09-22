Torreón renueva alumbrado en tramo del bulevar Independencia

Los trabajos fueron realizados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales durante un periodo de dos días, con una intervención enfocada en mejorar las condiciones de iluminación de este corredor vial.

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón concluyó la renovación del sistema de alumbrado en un tramo del bulevar Independencia, entre el Sistema Vial Cuatro Caminos y el nuevo Sistema Vial Abastos-Independencia.

CLAVES DE LA INTERVENCIÓN

Renovación tecnológica: Se sustituyeron 61 luminarias que tenían alrededor de 12 años de antigüedad y operaban con una potencia de 100 watts. En su lugar se instalaron equipos de 160 watts.

Refuerzo de iluminación: También se colocaron cuatro puntos adicionales de iluminación en ubicaciones consideradas necesarias para reforzar la visibilidad a lo largo del tramo intervenido.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, señaló que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y modernización de la red de alumbrado público en distintos sectores de Torreón.

El funcionario indicó que estas labores buscan mantener en condiciones adecuadas la iluminación de las vialidades y atender las necesidades que se presentan en los diferentes sectores de la ciudad.

La intervención se suma al programa de mantenimiento urbano que realiza el Municipio en infraestructura y servicios públicos.