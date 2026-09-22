Torreón renueva alumbrado en tramo del bulevar Independencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón renueva alumbrado en tramo del bulevar Independencia
    El tramo del bulevar Independencia intervenido recibió 61 nuevas luminarias y cuatro puntos adicionales de iluminación. SANDRA GÓMEZ

Servicios Públicos sustituyó 61 luminarias y agregó cuatro puntos de refuerzo entre los sistemas viales Cuatro Caminos y Abastos-Independencia

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón concluyó la renovación del sistema de alumbrado en un tramo del bulevar Independencia, entre el Sistema Vial Cuatro Caminos y el nuevo Sistema Vial Abastos-Independencia.

Los trabajos fueron realizados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales durante un periodo de dos días, con una intervención enfocada en mejorar las condiciones de iluminación de este corredor vial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-capacita-a-comunidad-educativa-en-resolucion-de-conflictos-EB23661849

CLAVES DE LA INTERVENCIÓN

Renovación tecnológica: Se sustituyeron 61 luminarias que tenían alrededor de 12 años de antigüedad y operaban con una potencia de 100 watts. En su lugar se instalaron equipos de 160 watts.

Refuerzo de iluminación: También se colocaron cuatro puntos adicionales de iluminación en ubicaciones consideradas necesarias para reforzar la visibilidad a lo largo del tramo intervenido.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, señaló que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y modernización de la red de alumbrado público en distintos sectores de Torreón.

El funcionario indicó que estas labores buscan mantener en condiciones adecuadas la iluminación de las vialidades y atender las necesidades que se presentan en los diferentes sectores de la ciudad.

La intervención se suma al programa de mantenimiento urbano que realiza el Municipio en infraestructura y servicios públicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumbrado Público
Infraestructura
Vialidad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU