Torreón capacita a comunidad educativa en resolución de conflictos

TORREÓN, COAH.- Ante más de 600 integrantes de la comunidad educativa reunidos en el Centro de Convenciones de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, pusieron en marcha la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva. La estrategia interinstitucional busca proporcionar a docentes, directivos, alumnos y familias herramientas basadas en el diálogo, la empatía y el respeto para atender los conflictos y prevenir situaciones de violencia desde las comunidades educativas.

Durante su intervención, Liliana Salinas Valdés comentó que el DIF Coahuila continuará trabajando con distintas dependencias gubernamentales en acciones relacionadas con la salud mental, la prevención de adicciones y el fortalecimiento de las relaciones familiares desde la infancia. La presidenta honoraria aseguró que estos esfuerzos buscan contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante acciones dirigidas a niñas, niños, jóvenes y sus familias. Riquelme Solís sostuvo que la tranquilidad social también se construye mediante el diálogo y la inclusión en los hogares y las aulas, además de las acciones relacionadas con la seguridad y la infraestructura.

La jornada se desarrolló bajo un esquema de colaboración con el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Educación, con el objetivo de fortalecer herramientas para que los integrantes de la comunidad educativa puedan abordar sus diferencias mediante el diálogo. En el encuentro participaron también Hugo Iván Lozano y Xanin García Posada, subsecretarios de Educación Básica y Media Superior, respectivamente; Laura Itzel Sánchez, del Centro de Medios Alternos; Rubén Barragán, de Educación Normal; Laura Aidé Constante, de Proyectos Estratégicos, y la facilitadora penal Marla Selene Valenzuela.

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