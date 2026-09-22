Torreón capacita a comunidad educativa en resolución de conflictos

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    Torreón capacita a comunidad educativa en resolución de conflictos
    Miguel Ángel Riquelme Solís y Liliana Salinas Valdés participaron en el arranque de la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva. SANDRA GÓMEZ

Más de 600 integrantes de la comunidad educativa participaron en una jornada enfocada en herramientas para la resolución pacífica de conflictos

TORREÓN, COAH.- Ante más de 600 integrantes de la comunidad educativa reunidos en el Centro de Convenciones de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, pusieron en marcha la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva.

La estrategia interinstitucional busca proporcionar a docentes, directivos, alumnos y familias herramientas basadas en el diálogo, la empatía y el respeto para atender los conflictos y prevenir situaciones de violencia desde las comunidades educativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/eduardo-terrazas-ramos-deja-el-implan-de-torreon-EB23661063

Durante su intervención, Liliana Salinas Valdés comentó que el DIF Coahuila continuará trabajando con distintas dependencias gubernamentales en acciones relacionadas con la salud mental, la prevención de adicciones y el fortalecimiento de las relaciones familiares desde la infancia.

La presidenta honoraria aseguró que estos esfuerzos buscan contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante acciones dirigidas a niñas, niños, jóvenes y sus familias.

Riquelme Solís sostuvo que la tranquilidad social también se construye mediante el diálogo y la inclusión en los hogares y las aulas, además de las acciones relacionadas con la seguridad y la infraestructura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/dif-coahuila-busca-mediacion-escolar-y-salud-mental-como-parte-de-estrategia-de-cultura-de-paz-JC23659909

La jornada se desarrolló bajo un esquema de colaboración con el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Educación, con el objetivo de fortalecer herramientas para que los integrantes de la comunidad educativa puedan abordar sus diferencias mediante el diálogo.

En el encuentro participaron también Hugo Iván Lozano y Xanin García Posada, subsecretarios de Educación Básica y Media Superior, respectivamente; Laura Itzel Sánchez, del Centro de Medios Alternos; Rubén Barragán, de Educación Normal; Laura Aidé Constante, de Proyectos Estratégicos, y la facilitadora penal Marla Selene Valenzuela.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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