Torreón: Renuevan drenaje en El Roble II; obra lleva 20% de avance

TORREÓN, COAH.- Con la instalación de tubería nueva de 10 pulgadas, el Municipio de Torreón rehabilita el drenaje sanitario de la calle Fresno, en la colonia El Roble II. La intervención registra un avance del 20 por ciento y busca mejorar el funcionamiento de la red que da servicio a las familias del sector. Los trabajos se concentran entre las calles El Encino y El Arce, sobre una superficie de 539 metros cuadrados, informó Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas de Torreón.

En ese tramo, las cuadrillas realizan las primeras etapas de la rehabilitación, que incluyen trazo y nivelación, sondeos, demolición del pavimento y excavaciones con maquinaria. También se contempla el bombeo de achique y la preparación de la plantilla sobre la que se colocará la nueva conducción de polietileno de alta densidad, conocida como PEAD. El funcionario explicó que la renovación de la infraestructura tiene como propósito mejorar la operación del drenaje y atender una de las necesidades prioritarias de los habitantes de El Roble II. La obra abarca tanto la sustitución de tubería como las conexiones y los trabajos necesarios para restituir la superficie intervenida. El proyecto incluye acostillado y enlome con grava, rellenos de grava-arena y colocación de una base de caliche triturado.

Von Bertrab Saracho señaló que esta intervención forma parte del programa de obras prioritarias del Municipio, enfocado en atender necesidades de infraestructura básica en las colonias. Como parte de la rehabilitación también se realizarán conexiones a los pozos de visita, labores de desazolve y reparación de tomas domiciliarias. La reposición de la superficie completará la intervención en la calle Fresno, una vez ejecutados los trabajos en la red sanitaria.