Torreón: Renuevan drenaje en El Roble II; obra lleva 20% de avance

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    Torreón: Renuevan drenaje en El Roble II; obra lleva 20% de avance
    La tubería de drenaje de las calles El Encino y El Arce será sustituida en su totalidad. SANDRA GÓMEZ

Colocan nueva tubería en la calle Fresno, para eficientar el funcionamiento de la red sanitaria

TORREÓN, COAH.- Con la instalación de tubería nueva de 10 pulgadas, el Municipio de Torreón rehabilita el drenaje sanitario de la calle Fresno, en la colonia El Roble II. La intervención registra un avance del 20 por ciento y busca mejorar el funcionamiento de la red que da servicio a las familias del sector.

Los trabajos se concentran entre las calles El Encino y El Arce, sobre una superficie de 539 metros cuadrados, informó Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas de Torreón.

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En ese tramo, las cuadrillas realizan las primeras etapas de la rehabilitación, que incluyen trazo y nivelación, sondeos, demolición del pavimento y excavaciones con maquinaria. También se contempla el bombeo de achique y la preparación de la plantilla sobre la que se colocará la nueva conducción de polietileno de alta densidad, conocida como PEAD.

El funcionario explicó que la renovación de la infraestructura tiene como propósito mejorar la operación del drenaje y atender una de las necesidades prioritarias de los habitantes de El Roble II.

La obra abarca tanto la sustitución de tubería como las conexiones y los trabajos necesarios para restituir la superficie intervenida. El proyecto incluye acostillado y enlome con grava, rellenos de grava-arena y colocación de una base de caliche triturado.

$!Los trabajos de reposición de la tubería avanzan en tiempo y forma.
Los trabajos de reposición de la tubería avanzan en tiempo y forma. SANDRA GÓMEZ

Von Bertrab Saracho señaló que esta intervención forma parte del programa de obras prioritarias del Municipio, enfocado en atender necesidades de infraestructura básica en las colonias.

Como parte de la rehabilitación también se realizarán conexiones a los pozos de visita, labores de desazolve y reparación de tomas domiciliarias. La reposición de la superficie completará la intervención en la calle Fresno, una vez ejecutados los trabajos en la red sanitaria.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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