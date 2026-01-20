Torreón: Reyes plantea una Coparmex cercana y con mayor incidencia regional

TORREÓN, COAH.- La llegada de María del Carmen Reyes a la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna fue celebrada por distintos actores de la región, al representar un avance significativo en la inclusión y el liderazgo femenino dentro del sector empresarial de la Comarca Lagunera.

Reyes se convirtió en la primera mujer en encabezar el organismo empresarial a nivel regional, asumiendo el compromiso de fortalecer la representación del empresariado y ampliar la incidencia de Coparmex en los principales asuntos públicos de la región.

Durante su presentación, la nueva presidenta destacó que su gestión estará basada en la cercanía con los socios, la consolidación de una voz empresarial fuerte y la articulación de esfuerzos con cámaras empresariales, universidades y organizaciones civiles, para impulsar el bienestar colectivo y la prosperidad regional.

Subrayó que la innovación y el crecimiento económico no pueden entenderse de manera aislada, especialmente ante un entorno nacional e internacional marcado por la incertidumbre económica y comercial.

En ese contexto, señaló como prioridades la adaptación tecnológica, la capacitación constante y el fortalecimiento de la resiliencia empresarial.

Uno de los ejes centrales de su agenda será la incidencia en el fortalecimiento del estado democrático, particularmente en temas de justicia, seguridad y libertades.