Torreón: Reyes plantea una Coparmex cercana y con mayor incidencia regional

Torreón
/ 20 enero 2026
    Torreón: Reyes plantea una Coparmex cercana y con mayor incidencia regional
    El organismo mantendrá su participación en procesos electorales y consejos de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

La presidenta del organismo apuesta por alianzas con universidades, cámaras y organizaciones civiles

TORREÓN, COAH.- La llegada de María del Carmen Reyes a la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna fue celebrada por distintos actores de la región, al representar un avance significativo en la inclusión y el liderazgo femenino dentro del sector empresarial de la Comarca Lagunera.

Reyes se convirtió en la primera mujer en encabezar el organismo empresarial a nivel regional, asumiendo el compromiso de fortalecer la representación del empresariado y ampliar la incidencia de Coparmex en los principales asuntos públicos de la región.

Durante su presentación, la nueva presidenta destacó que su gestión estará basada en la cercanía con los socios, la consolidación de una voz empresarial fuerte y la articulación de esfuerzos con cámaras empresariales, universidades y organizaciones civiles, para impulsar el bienestar colectivo y la prosperidad regional.

Subrayó que la innovación y el crecimiento económico no pueden entenderse de manera aislada, especialmente ante un entorno nacional e internacional marcado por la incertidumbre económica y comercial.

En ese contexto, señaló como prioridades la adaptación tecnológica, la capacitación constante y el fortalecimiento de la resiliencia empresarial.

Uno de los ejes centrales de su agenda será la incidencia en el fortalecimiento del estado democrático, particularmente en temas de justicia, seguridad y libertades.

$!María del Carmen Reyes asume el liderazgo del organismo empresarial y plantea una agenda centrada en competitividad, democracia y seguridad.
María del Carmen Reyes asume el liderazgo del organismo empresarial y plantea una agenda centrada en competitividad, democracia y seguridad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En este sentido, adelantó que Coparmex Laguna mantendrá su participación en los procesos electorales locales, promoviendo el voto informado y el análisis de las propuestas de quienes aspiran a cargos de representación en el Congreso local.

Reyes enfatizó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones. Asimismo, reconoció que la informalidad continúa siendo un reto estructural, por lo que se impulsarán esquemas de encadenamiento productivo, programas de mentoría y acceso a financiamiento para apoyar a emprendedores.

Al referirse a los resultados de Data Coparmex, señaló que el panorama nacional sigue siendo complejo debido a la debilidad del estado de derecho y la cautela en las inversiones. No obstante, afirmó que la Comarca Lagunera presenta áreas de oportunidad, especialmente en mejora regulatoria, homologación de trámites y digitalización de procesos.

Indicó que, aunque existen inversiones y ampliaciones en marcha, muchas micro, pequeñas y medianas empresas aún enfrentan dificultades para integrarse a las cadenas de valor, por lo que se promoverán alianzas estratégicas con grandes empresas.

En materia de seguridad, la presidenta de Coparmex Laguna expresó su preocupación por los datos que indican que una de cada cuatro empresas en el país ha sido víctima de extorsión, así como por la brecha en la denuncia de estos delitos entre Coahuila y Durango.

Planteó la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia, mejorar la protección a empresarios y trabajadores, e impulsar campañas de prevención y capacitación.

Recalcó que sin seguridad no puede haber desarrollo económico y llamó a reforzar la coordinación metropolitana y la participación del sector privado en los consejos de seguridad.

Finalmente, Reyes subrayó que Coparmex no es un partido político ni un apéndice del gobierno, sino un organismo que señala, propone y participa en la construcción de políticas públicas. Afirmó que el diálogo abierto y plural será una constante durante su gestión.

“No se trata solo de criticar, sino de involucrarnos y aportar soluciones”, concluyó.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

