Torreón: riña entre jugadores provoca clausura de cancha sobre el bulevar Revolución

TORREÓN, COAH.- Un campo deportivo ubicado sobre el bulevar Revolución fue clausurado por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, luego de que se registrara una riña entre jugadores al término de un partido de fútbol, incidente que fue reportado por ciudadanos a través de redes sociales.

Tras recibir la denuncia digital, personal de la dependencia acudió de manera inmediata al lugar, donde constató que el altercado se originó por fricciones entre integrantes de ambos equipos, lo que derivó en un conato de riña dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el procedimiento establecido, los inspectores levantaron el acta administrativa correspondiente y aplicaron una sanción al establecimiento, al determinar que no se garantizaron las condiciones de orden y seguridad necesarias para los asistentes.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, destacó que la atención oportuna a los reportes ciudadanos, especialmente los realizados por medios digitales, es fundamental para prevenir situaciones de mayor riesgo.

“La capacidad de respuesta inmediata permite intervenir de manera preventiva y preservar el orden en los espacios públicos destinados a la convivencia”, señaló el funcionario.

La autoridad municipal aprovechó el caso para hacer un llamado tanto a deportistas como a administradores de espacios deportivos. A los jugadores, se les exhortó a conducirse con respeto y apego a los valores de la sana recreación; mientras que a los responsables de los campos, se les recordó la obligación de priorizar la seguridad y mantener entornos familiares.

Finalmente, la Dirección reiteró que el monitoreo en la ciudad es permanente como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la legalidad, e invitó a la ciudadanía a realizar reportes a través de la línea 073 de Atención Ciudadana o en la página oficial de Facebook de Inspección y Verificación Torreón.