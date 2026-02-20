Torreón: Secretaría de Salud realiza Macro Brigada de Vacunación para combatir el sarampión

TORREÓN, COAH.- De 10:00 de la mañana a 15:00 horas, con diez módulos instalados, la Secretaría de Salud en el estado arrancó la Macro Brigada de Vacunación en el Centro de Convenciones de Torreón, dirigida a combatir el sarampión y completar esquemas de inmunización.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, señaló que la meta es aplicar mil 200 dosis contra el sarampión y también proteger a la población contra neumococo, COVID-19 e influenza. Se brindará atención a personas desde los seis meses de edad en adelante.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Informó que, hasta el momento, la entidad ha registrado dos casos confirmados de sarampión y 24 sospechosos, aunque la mayoría han resultado negativos. El funcionario enfatizó que existen diversas enfermedades que pueden confundirse en el diagnóstico.

Además, el médico destacó que Coahuila se encuentra entre las cinco entidades con menos casos de sarampión en todo el país.

La semana próxima se continuará con la vacunación en el Centro de Convenciones, de lunes a miércoles, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos de La Laguna en Coahuila, informó que también se realizarán jornadas de vacunación en las escuelas.

Además, la vacuna está disponible en centros de salud y hospitales generales, donde se aplica de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.