Torreón: Secretaría de Salud realiza Macro Brigada de Vacunación para combatir el sarampión

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 febrero 2026
    Torreón: Secretaría de Salud realiza Macro Brigada de Vacunación para combatir el sarampión
    Autoridades sanitarias informaron que la jornada continuará la próxima semana y que las dosis también están disponibles en centros de salud y hospitales generales de la región. SANDRA GÓMEZ

Personal de la Secretaría de Salud de Coahuila instaló diez módulos en el Centro de Convenciones de Torreón para aplicar vacunas contra sarampión, neumococo, COVID-19 e influenza

TORREÓN, COAH.- De 10:00 de la mañana a 15:00 horas, con diez módulos instalados, la Secretaría de Salud en el estado arrancó la Macro Brigada de Vacunación en el Centro de Convenciones de Torreón, dirigida a combatir el sarampión y completar esquemas de inmunización.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, señaló que la meta es aplicar mil 200 dosis contra el sarampión y también proteger a la población contra neumococo, COVID-19 e influenza. Se brindará atención a personas desde los seis meses de edad en adelante.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Informó que, hasta el momento, la entidad ha registrado dos casos confirmados de sarampión y 24 sospechosos, aunque la mayoría han resultado negativos. El funcionario enfatizó que existen diversas enfermedades que pueden confundirse en el diagnóstico.

Además, el médico destacó que Coahuila se encuentra entre las cinco entidades con menos casos de sarampión en todo el país.

La semana próxima se continuará con la vacunación en el Centro de Convenciones, de lunes a miércoles, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos de La Laguna en Coahuila, informó que también se realizarán jornadas de vacunación en las escuelas.

Además, la vacuna está disponible en centros de salud y hospitales generales, donde se aplica de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


vacunas
Sarampión

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Eliud Aguirre Vázquez

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
En un operativo conjunto entre el Municipio de Ramos Arizpe, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fue capturado un ejemplar juvenil de Crocodylus moreletii en la presa Palo Blanco.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado