Torreón será sede de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

En esta 28.ª edición, España figura como la nación invitada de honor. El programa destaca por un eje temático innovador que entrelaza el futbol, el arte y la cultura, buscando atraer a diversos sectores de la población mediante una propuesta multidisciplinaria.

TORREÓN, COAH.- Del 8 al 17 de mayo, Torreón se convertirá en el epicentro literario del Estado al albergar la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026. Durante 10 jornadas, este encuentro cultural congregará a miles de entusiastas para celebrar las letras, las artes y la reflexión contemporánea.

Esther Quintana, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, señaló que el objetivo primordial es robustecer los lazos editoriales y afianzar la relevancia de la feria en el norte de México.

La funcionaria enfatizó que el enfoque temático de este año explorará cómo la pasión por el deporte se vincula con la creatividad artística, elevando la visibilidad de Coahuila tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

La cartelera oficial integrará una vasta selección de presentaciones editoriales, conferencias con escritores y foros de debate.

Particularmente en Torreón, se celebrará el Encuentro de Mediadores de Lectura de Coahuila y Durango, contando con el apoyo de la Unesco y la colaboración del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.

La edición contará con el respaldo de diversos clubes de lectura regionales, piezas clave en la creación de comunidades críticas. Para garantizar la asistencia, las autoridades confirmaron que habrá transporte gratuito, cuyos pormenores y rutas se difundirán próximamente.

Con este despliegue, la FILC 2026 reafirma su misión de ser un foro inclusivo que fomenta el hábito de la lectura, el debate de ideas y la cohesión social en la Comarca Lagunera.