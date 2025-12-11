Torreón: Sin retrasos y con avances ‘visibles’ marcha el Sistema Vial Independencia–Abastos

TORREÓN, COAH.- El Sistema Vial Independencia–Abastos registra un avance del 30 por ciento y se prepara para abrir nuevas vialidades en los próximos días, informó el alcalde Román Cepeda durante una reunión de supervisión con la empresa constructora y el Secretario de Infraestructura, Miguel Algara.

El edil destacó que, aunque la obra ha requerido atender problemáticas subterráneas “históricas” relacionadas con drenaje y líneas antiguas, estos trabajos eran indispensables para garantizar la durabilidad de la infraestructura.

“No hay retrasos en la obra. Al contrario, vamos en buen tiempo”, afirmó.

Cepeda explicó que el punto más complejo del proyecto se ubica donde confluyen líneas eléctricas de Iberdrola, drenajes obsoletos y conexiones de agua que se ajustan en coordinación con SIMAS, una interconexión que había sido prevista pero que representa uno de los mayores retos técnicos.

Pese a estas maniobras, el alcalde aseguró que habrá mejoras para los automovilistas en breve, gracias a la apertura de nuevas rutas diseñadas para agilizar la circulación en la zona.

Finalmente, agradeció el trabajo del personal de vialidad y llamó a los ciudadanos a mantener la prudencia. “Las molestias son parciales, el beneficio es para toda la vida”, señaló.