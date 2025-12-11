Torreón: Sin retrasos y con avances ‘visibles’ marcha el Sistema Vial Independencia–Abastos

Torreón
/ 11 diciembre 2025
    Torreón: Sin retrasos y con avances ‘visibles’ marcha el Sistema Vial Independencia–Abastos
    El alcalde Román Alberto Cepeda revisa los avances en uno de los puntos más complejos del proyecto vial. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Pese a maniobras subterráneas complejas, el municipio confirmó que la obra va en tiempo y permitirá abrir nuevas rutas para los automovilistas

TORREÓN, COAH.- El Sistema Vial Independencia–Abastos registra un avance del 30 por ciento y se prepara para abrir nuevas vialidades en los próximos días, informó el alcalde Román Cepeda durante una reunión de supervisión con la empresa constructora y el Secretario de Infraestructura, Miguel Algara.

El edil destacó que, aunque la obra ha requerido atender problemáticas subterráneas “históricas” relacionadas con drenaje y líneas antiguas, estos trabajos eran indispensables para garantizar la durabilidad de la infraestructura.

“No hay retrasos en la obra. Al contrario, vamos en buen tiempo”, afirmó.

Cepeda explicó que el punto más complejo del proyecto se ubica donde confluyen líneas eléctricas de Iberdrola, drenajes obsoletos y conexiones de agua que se ajustan en coordinación con SIMAS, una interconexión que había sido prevista pero que representa uno de los mayores retos técnicos.

Pese a estas maniobras, el alcalde aseguró que habrá mejoras para los automovilistas en breve, gracias a la apertura de nuevas rutas diseñadas para agilizar la circulación en la zona.

Finalmente, agradeció el trabajo del personal de vialidad y llamó a los ciudadanos a mantener la prudencia. “Las molestias son parciales, el beneficio es para toda la vida”, señaló.

Temas


Infraestructura
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

