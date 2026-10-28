Torreón: somos MX definirá en primarias digitales sus candidaturas sin consenso

TORREÓN, COAH.- Las candidaturas de Somos MX que no se resuelvan mediante acuerdos se definirán en elecciones primarias digitales los días 12, 13 y 14 de febrero, anunció Emilio Álvarez Icaza, integrante fundador del movimiento, durante su visita a Torreón. El proceso forma parte de la organización rumbo a los comicios de 2027 e incluirá restricciones para sus dirigentes: quienes encabecen las estructuras nacionales, estatales o municipales no podrán postularse a cargos de elección popular. Además, una tercera parte de las candidaturas estará destinada a personas de 35 años o menos.

Álvarez Icaza se reunió con representantes de Somos MX en Coahuila para revisar la organización y los objetivos políticos del movimiento. Informó que este sábado se prevé celebrar un consejo en el estado para emitir la convocatoria correspondiente. RESERVAN ESPACIOS PARA CAUSAS SOCIALES La propuesta también contempla reservar espacios de representación proporcional para personas vinculadas con causas sociales. Entre los perfiles mencionó a madres buscadoras, personal médico, empresarios y ambientalistas, con la intención de que esas posiciones no queden exclusivamente en manos de integrantes del movimiento.

En Coahuila, Gustavo de la Rosa, representante estatal de Somos MX, sostuvo que la apuesta será impulsar liderazgos ciudadanos y perfiles nuevos, en lugar de recurrir a candidatos provenientes de otros partidos políticos. Afirmó que el proyecto tiene presencia en la mayoría de los municipios del estado. EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR EL INE Durante el encuentro, Álvarez Icaza expresó su preocupación por la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que los señalamientos relacionados con contratos y posibles conflictos de interés han afectado al organismo. El fundador de Somos MX pidió investigar las presuntas irregularidades y sostuvo que quien asuma próximamente la presidencia del instituto deberá garantizar imparcialidad e independencia en su actuación.