Torreón: subirá un peso el pan en La Laguna a partir de febrero

TORREÓN, COAH.- Las panaderías de la Comarca Lagunera aplicarán un ajuste de un peso por pieza al precio del pan dulce y del pan francés a partir del 1 de febrero, como respuesta al incremento sostenido en los costos de producción y en las obligaciones laborales, informó Pedro Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

Con este ajuste, el pan francés pasará a costar 13 pesos, mientras que el pan dulce se venderá en 15 pesos, aunque el precio final dependerá de cada establecimiento, de acuerdo con sus gastos particulares en insumos y operación.

TE PUEDE INTERESAR: Actualiza CECyTE Coahuila oferta educativa con carreras del futuro

Ávila Aguilera subrayó que el aumento no es excesivo, sino una medida necesaria para sostener la producción en un contexto económico adverso.

“Considerando el alza en los precios de materias primas, insumos, gas, electricidad, salarios, seguridad social y otras prestaciones, recomendamos subir el precio del pan en un peso por pieza”, explicó.

El dirigente del gremio señaló que los recientes incrementos al salario mínimo, así como el aumento en las cargas patronales —Infonavit, Seguro Social e Impuesto Sobre Nómina— han impactado de manera directa en los costos de operación de las panaderías.

A ello se suman prestaciones como vacaciones y aguinaldo, que representan un reto adicional al inicio del año.

El sector panificador arrancó el 2026 con una caída en ventas de entre 5 y 10 por ciento en comparación con el año anterior. De acuerdo con Ávila Aguilera, esta baja responde principalmente a la falta de generación de nuevos empleos y al reducido flujo de dinero en los hogares, lo que limita el consumo de productos básicos como el pan.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila

Ante este panorama, Canainpa recomendó a sus agremiados implementar acciones para mejorar la eficiencia y la productividad, como la optimización de procesos, el uso racional de la energía y la búsqueda de proveedores locales que permitan reducir costos de traslado.

En la región lagunera operan alrededor de 70 panaderías con venta directa al público, las cuales se apoyan en misceláneas y tiendas de barrio que distribuyen cerca del 60 por ciento del pan, alcanzando aproximadamente cinco mil puntos de venta en la zona.