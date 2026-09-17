Torreón suma 400 grupos de WhatsApp para conectar a ciudadanos con la Policía

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene comunicación con habitantes de Torreón mediante 400 grupos de WhatsApp, como parte de una estrategia de proximidad para recibir reportes y facilitar la intervención de los elementos en distintos sectores de la ciudad. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que actualmente se encuentran en funcionamiento 360 grupos correspondientes a colonias y sectores habitacionales, además de otros 40 que mantienen contacto con cámaras empresariales, tiendas departamentales y de autoservicio e instituciones bancarias.

“Esta herramienta permite conocer de primera mano las situaciones que ocurren en colonias y sectores, así como agilizar la respuesta de los elementos ante reportes relacionados con la prevención y atención de delitos”, señaló. REPORTES LLEGAN DIRECTAMENTE A LA POLICÍA A través de estos grupos, los ciudadanos pueden proporcionar información sobre alguna incidencia, como la ubicación, características de personas o vehículos y otros datos que permitan a los agentes verificar el reporte. De acuerdo con Riquelme Solís, la información recibida es canalizada a las unidades que se encuentran en campo para revisar cada situación, mientras que los grupos son utilizados exclusivamente para asuntos relacionados con seguridad.

La estrategia se complementa con labores de proximidad social de los policías en las colonias, donde los elementos mantienen contacto con los habitantes, incorporan nuevos grupos y dan seguimiento a los reportes recibidos. El alcalde señaló que el objetivo es ampliar gradualmente la cobertura de estos canales de comunicación hacia más sectores de Torreón y mantener el contacto directo entre ciudadanos y la Policía Municipal.

Temas

Prevención Seguridad Ciudadanía

Localizaciones

Torreón

