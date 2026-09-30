Torreón suma más de 200 reportes ciudadanos tras lluvia y fuertes vientos

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    Torreón suma más de 200 reportes ciudadanos tras lluvia y fuertes vientos
    Autoridades del Ayuntamiento de Torreón presentaron el balance oficial de afectaciones y las acciones de contingencia implementadas tras las precipitaciones y ráfagas de viento registradas en el municipio. SANDRA GÓMEZ

El gobierno municipal de Torreón desplegó cuadrillas de auxilio para atender afectaciones en colonias del centro y norte; el Ayuntamiento contabilizó 113 árboles caídos, no hubo lesionados

TORREÓN, COAH.- Tras la tormenta y las fuertes ráfagas de viento registradas el martes, las autoridades municipales de Torreón reportaron un saldo preliminar de 113 árboles derribados, siete automóviles con daños materiales y más de 200 solicitudes de auxilio de la ciudadanía, según el balance oficial de daños y acciones de respuesta.

El reporte del Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentó una acumulación pluvial cercana a los 1.7 milímetros, acompañada por vientos que oscilaron entre los 30 y 40 kilómetros por hora, con variaciones significativas de intensidad según la zona del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fallas-electricas-paran-nueve-bombas-y-afectan-abasto-en-torreon-NI23819260

El saldo principal incluye 113 árboles caídos, de los cuales la Dirección de Servicios Públicos ya había solucionado 75 casos. Asimismo, se confirmó que la caída de árboles afectó a siete vehículos, con daños materiales y sin personas lesionadas.

En cuanto a las solicitudes de apoyo, se contabilizaron aproximadamente 90 llamadas a través de la línea de atención telefónica 073, sumadas a otros 128 reportes ingresados mediante la plataforma de WhatsApp habilitada por el gobierno local para atender contingencias urbanas.

APAGONES COMPLICAN LA OPERACIÓN DE CÁRCAMOS

Riquelme Solís precisó que uno de los inconvenientes más severos fueron los apagones en el suministro eléctrico, los cuales dejaron sin operar varias luminarias y deshabilitaron temporalmente algunos equipos de desfogue pluvial.

Según la información proporcionada, las afectaciones eléctricas se originaron en las subestaciones de San Agustín y Gómez Palacio, impactando colonias de los sectores norte y centro de Torreón y deteniendo el mecanismo de rebombeo de agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/apagones-por-tormentas-paralizan-carcamos-y-pozos-de-agua-en-torreon-BJ23805765

Este fallo eléctrico provocó anegamientos temporales en puntos críticos donde el agua demoró más tiempo en descender. No obstante, durante las primeras horas de la madrugada se normalizó el servicio de luz y se reactivaron las bombas para desalojar el agua acumulada en las vialidades.

El Alcalde subrayó que la administración municipal activó sus protocolos de prevención y coordinación antes de la precipitación, manteniendo comunicación con los directores de área para garantizar la operación de los cárcamos al iniciar la tormenta.

Puntualizó que la complicación mayor derivó de la falta de energía que paralizó parte del sistema de bombeo, retrasando el drenado del agua.

Al concluir, el munícipe reiteró que las cuadrillas continúan trabajando en los reportes pendientes, así como en la limpieza de restos de vegetación, y puso a disposición de la población la línea 073 para canalizar nuevas incidencias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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