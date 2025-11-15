Torreón suspende labores por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Torreón
/ 15 noviembre 2025
    Torreón suspende labores por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana
    Seguridad, Tránsito, Justicia Municipal y Bomberos mantendrán servicio continuo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Solo servicios de emergencia y operativos trabajarán con normalidad el próximo lunes

TORREÓN, COAH.- Con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el Gobierno Municipal informó que el próximo lunes 17 de noviembre permanecerán cerradas las oficinas municipales, al ser considerado día de descanso obligatorio para personal de confianza y sindicalizado.

Las actividades de atención al público se reanudarán el martes 18 de noviembre en el horario habitual de 8:00 a 16:00 horas.

No obstante, las áreas operativas y de respuesta inmediata mantendrán sus labores sin interrupciones, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, el Centro de Justicia Municipal, Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, el servicio de recolección de basura operará con normalidad a través de la Dirección de Servicios Públicos.

El municipio también informó que las cajas de cobro de la Presidencia Municipal, así como el departamento de Garantías e Infracciones, permanecerán cerrados durante el lunes festivo.

Para emergencias, la ciudadanía podrá comunicarse a los números de Protección Civil (871 712 00 66), Tránsito y Vialidad (871 193 45 01), Policía Municipal (871 729 00 99), además del 911 para situaciones que requieran atención inmediata.

