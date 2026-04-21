Torreón: termina protesta laboral tras acuerdo entre sindicato y Ayuntamiento

TORREÓN, COAH.- Tras una jornada marcada por bloqueos y manifestaciones en la Presidencia Municipal de Torreón, los empleados sindicalizados adscritos a la Dirección de Plazas y Mercados dieron por terminada su movilización. El cese del paro se dio luego de concretar un compromiso con el Ayuntamiento para atender las demandas del personal y retomar la operatividad de inmediato.

La secretaria general del sindicato, Rosalva Rodríguez Silerio, detalló que se acordó una tregua de siete días para auditar y analizar a fondo la reestructuración administrativa de la oficina. Esta medida beneficia directamente a un grupo de aproximadamente 25 trabajadores que se habían visto desplazados o afectados por las recientes decisiones de la autoridad local.

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El conflicto escaló debido al descontento generalizado por las nuevas políticas operativas en dicha área, situación que en días previos ya había provocado la clausura temporal de oficinas y la interrupción de servicios al público ante la falta de canales de comunicación efectivos. Rodríguez Silerio enfatizó que la postura gremial no es de cerrazón ante las reformas, sino una exigencia de transparencia y fundamentos legales en cada movimiento de personal.

“El equipo se reincorpora a sus puestos, pero bajo la consigna de que habrá un seguimiento puntual. Exigimos que cada ajuste administrativo se explique y se justifique”, subrayó la dirigente.

Además, la representación sindical advirtió que no quitarán el dedo del renglón y podrían requerir auditorías específicas en departamentos con historial de quejas, asegurando así que los derechos laborales se respeten plenamente durante este periodo de transición.

La movilización, que desde el amanecer congregó a una parte importante de la fuerza laboral, logró abrir una mesa de negociación formal. Se prevé que las reuniones entre funcionarios y líderes sindicales continúen a lo largo de la semana para dar una solución definitiva a los ajustes en la dependencia.

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