Torreón: termina protesta laboral tras acuerdo entre sindicato y Ayuntamiento

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 21 abril 2026
    Torreón: termina protesta laboral tras acuerdo entre sindicato y Ayuntamiento
    La movilización incluyó bloqueos y manifestaciones que afectaron la operación de oficinas, hasta que se estableció una mesa de diálogo entre sindicato y municipio. SANDRA GÓMEZ

El acuerdo incluye una tregua de siete días para revisar la reestructuración en Plazas y Mercados y evaluar posibles afectaciones laborales

TORREÓN, COAH.- Tras una jornada marcada por bloqueos y manifestaciones en la Presidencia Municipal de Torreón, los empleados sindicalizados adscritos a la Dirección de Plazas y Mercados dieron por terminada su movilización.

El cese del paro se dio luego de concretar un compromiso con el Ayuntamiento para atender las demandas del personal y retomar la operatividad de inmediato.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/sindicato-municipal-de-torreon-inicia-paro-exige-al-tesorero-pruebas-de-presuntas-faltas-BF20164041
$!Trabajadores sindicalizados levantaron el paro en la Presidencia Municipal de Torreón tras alcanzar un acuerdo con autoridades para revisar la reestructuración administrativa.
Trabajadores sindicalizados levantaron el paro en la Presidencia Municipal de Torreón tras alcanzar un acuerdo con autoridades para revisar la reestructuración administrativa. SANDRA GÓMEZ

La secretaria general del sindicato, Rosalva Rodríguez Silerio, detalló que se acordó una tregua de siete días para auditar y analizar a fondo la reestructuración administrativa de la oficina.

Esta medida beneficia directamente a un grupo de aproximadamente 25 trabajadores que se habían visto desplazados o afectados por las recientes decisiones de la autoridad local.

El conflicto escaló debido al descontento generalizado por las nuevas políticas operativas en dicha área, situación que en días previos ya había provocado la clausura temporal de oficinas y la interrupción de servicios al público ante la falta de canales de comunicación efectivos.

Rodríguez Silerio enfatizó que la postura gremial no es de cerrazón ante las reformas, sino una exigencia de transparencia y fundamentos legales en cada movimiento de personal.

$!Cerca de 25 empleados resultaron beneficiados con la suspensión temporal de las medidas administrativas que habían generado inconformidad en el gremio.
Cerca de 25 empleados resultaron beneficiados con la suspensión temporal de las medidas administrativas que habían generado inconformidad en el gremio. SANDRA GÓMEZ

“El equipo se reincorpora a sus puestos, pero bajo la consigna de que habrá un seguimiento puntual. Exigimos que cada ajuste administrativo se explique y se justifique”, subrayó la dirigente.

Además, la representación sindical advirtió que no quitarán el dedo del renglón y podrían requerir auditorías específicas en departamentos con historial de quejas, asegurando así que los derechos laborales se respeten plenamente durante este periodo de transición.

$!Tras la protesta, los trabajadores regresaron a sus labores mientras se mantiene el compromiso de dar seguimiento a las demandas sindicales.
Tras la protesta, los trabajadores regresaron a sus labores mientras se mantiene el compromiso de dar seguimiento a las demandas sindicales. SANDRA GÓMEZ

La movilización, que desde el amanecer congregó a una parte importante de la fuerza laboral, logró abrir una mesa de negociación formal.

Se prevé que las reuniones entre funcionarios y líderes sindicales continúen a lo largo de la semana para dar una solución definitiva a los ajustes en la dependencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


protestas
Sindicatos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ah, Chihuahua

Ah, Chihuahua
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?
true

POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena
Plantaron cedros y otras especies nativas, evitando el uso de especies invasoras.

Saltillo: adquieren 17 cedros adultos para recuperar pedrera en Cañón de San Lorenzo
Para algunos usuarios, la nueva ruta representa un ahorro significativo de tiempo.

Saltillo: ‘Me ahorra hasta una hora’; estrenan usuarios ruta alimentadora RS-714
Saraperos inicia serie ante Rieleros en el Estadio Alberto Romo Chávez.

Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez
Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante

Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE
El presidente ha convertido las redes sociales en un campo de batalla clave para su ‘batalla cultural’ contra el peronismo y la izquierda”.

Javier Milei quiere cambiar la mentalidad de los argentinos