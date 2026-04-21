Sindicato municipal de Torreón inicia paro; exige al tesorero pruebas de presuntas faltas

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Torreón
/ 21 abril 2026
    Sindicato municipal de Torreón inicia paro; exige al tesorero pruebas de presuntas faltas
    Integrantes del sindicato municipal se concentraron en oficinas públicas para exigir pruebas sobre las presuntas irregularidades señaladas por autoridades, en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre laboral. SANDRA GÓMEZ

El paro laboral ha derivado en la interrupción parcial de servicios públicos y el cierre temporal de oficinas, generando afectaciones directas a la ciudadanía que acude a realizar trámites municipales

TORREÓN, COAH.- La crisis interna en el Ayuntamiento de Torreón se agudizó este martes con el estallido de un paro laboral que involucra a cerca de mil 200 empleados municipales. El movimiento surge como respuesta a los señalamientos del tesorero, Javier Lechuga Jiménez Labora, a quien los trabajadores exigen demostrar las presuntas irregularidades atribuidas al gremio.

Bajo la coordinación de la dirigente sindical, Rosalba Rodríguez Silvestre, los manifestantes denunciaron la falta de notificaciones oficiales sobre las acusaciones, situación que ha provocado un clima de descontento e inseguridad jurídica entre la plantilla.

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“Pedimos claridad sobre los cargos. Es imposible articular una defensa frente a señalamientos que desconocemos por completo”.

Rodríguez Silvestre enfatizó que esta problemática no es aislada, sino el clímax de dos meses de hostigamiento constante hacia el personal. Aclaró que el sindicato no rechaza una posible modernización administrativa, siempre y cuando se realice bajo los principios de transparencia y respeto a la dignidad del trabajador.

“Si existen pruebas de malas prácticas, que se presenten. No protegemos faltas administrativas, pero exigimos que cualquier acusación tenga un sustento real y legal”.

$!Bajo el liderazgo de su dirigencia, los trabajadores sindicalizados demandaron transparencia en los procesos administrativos y denunciaron un clima de hostigamiento que, aseguran, se ha extendido durante semanas.
Bajo el liderazgo de su dirigencia, los trabajadores sindicalizados demandaron transparencia en los procesos administrativos y denunciaron un clima de hostigamiento que, aseguran, se ha extendido durante semanas. SANDRA GÓMEZ

La suspensión de labores ha generado retrasos operativos y el cierre temporal de diversas dependencias, lo que afecta la atención al público. Los empleados han condicionado el regreso a sus puestos a que el Gobierno Municipal esclarezca el origen de las imputaciones.

Por su parte, la administración local defendió los cambios en sectores como Plazas y Mercados, argumentando que se trata de un ordenamiento necesario derivado de denuncias ciudadanas. Según la autoridad, esto implica auditar el desempeño de los sindicalizados; no obstante, los trabajadores sostienen que la comunicación ha sido nula respecto a los cargos específicos.

Asimismo, la representante sindical reiteró que, aunque están dispuestos a negociar, la base de cualquier acuerdo debe ser la honestidad informativa.

$!Las instalaciones municipales lucieron con baja actividad tras el inicio del paro, mientras los empleados condicionan su regreso a una respuesta formal por parte de la Tesorería.
Las instalaciones municipales lucieron con baja actividad tras el inicio del paro, mientras los empleados condicionan su regreso a una respuesta formal por parte de la Tesorería. SANDRA GÓMEZ

“El diálogo es el camino, pero con las cartas sobre la mesa. No permitiremos que se difame a los trabajadores de manera infundada”.

De no recibir una contestación formal y detallada por parte de la Tesorería, el grupo inconforme advirtió que las medidas de presión podrían extenderse de forma indefinida.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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