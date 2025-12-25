Torreón y Xuzhou refuerzan su amistad con programa cultural internacional

Torreón
/ 25 diciembre 2025
    Torreón y Xuzhou refuerzan su amistad con programa cultural internacional
    El intercambio cultural fortalece la relación entre México y China a nivel local. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El municipio lagunero participará en la iniciativa Tarjeta PengPal, que ofrece beneficios turísticos y culturales en China

TORREÓN, COAH.- En un paso significativo para fortalecer la cooperación internacional y el hermanamiento entre ciudades, Torreón y Xuzhou, China, reforzaron sus vínculos culturales y de amistad mediante el programa Tarjeta PengPal, una iniciativa impulsada por la ciudad asiática que será entregada de manera exclusiva a habitantes del municipio lagunero.

El director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, explicó que este programa busca acercar a las y los torreonenses a la riqueza histórica, cultural y social de Xuzhou, al tiempo que fortalece los lazos de amistad entre ambas ciudades y abre nuevas oportunidades en materia de turismo, educación, comercio e intercambio cultural.

Detalló que la Dirección de Turismo Municipal tendrá un papel clave en la difusión y entrega de las tarjetas, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Torreón, como parte de la estrategia de internacionalización del municipio.

La Tarjeta PengPal ofrecerá diversos beneficios a las y los ciudadanos de Torreón que visiten Xuzhou, entre ellos descuentos exclusivos en el transporte público —incluidos autobuses urbanos y metro—, acceso prioritario a atracciones culturales y turísticas, así como una ceremonia especial de bienvenida para los primeros grupos de visitantes provenientes del municipio.

El programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá a las y los interesados planear con anticipación su experiencia turística y cultural en la ciudad china.

Con esta acción, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda refrenda su compromiso con el hermanamiento internacional como una herramienta estratégica para conectar culturas, generar beneficios directos para la ciudadanía y posicionar a Torreón como una ciudad con visión global.

Temas


Amistad
Cultura
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Torreón

