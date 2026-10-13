Trabajadores y Jubilados del IMSS protestan en la Plaza Mayor de Torreón (video)

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Torreón
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    Trabajadores y Jubilados del IMSS protestan en la Plaza Mayor de Torreón (video)
    Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón se unieron a las manifestaciones organizadas en diferentes puntos del país. SANDRA GÓMEZ

Se unieron en La Laguna a movilización nacional

TORREÓN, COAH.- Tras recorrer las calles de Torreón, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyeron su marcha en la Plaza Mayor, donde mantienen su protesta para exigir mejores condiciones laborales y cambios en la dirigencia sindical.

Entre sus principales demandas destacan la renuncia de Rafael Olivos Hernández, un incremento salarial justo y el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos médicos en las unidades del Seguro Social.

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La movilización, que comenzó a las 17:00 horas, reunió a más de 700 empleados de distintas unidades médicas y áreas administrativas. “¡Fuera Olivos!”, “¡No te vayas a enfermar porque no hay material!” y “¡Olivos, si pudieras, a tu madre la vendieras!” fueron algunas de las consignas del recorrido.

DESABASTO Y PRESUNTAS REPRESALIAS

Uno de los principales reclamos fue el desabasto de medicamentos, material de curación y otros insumos indispensables. Los inconformes señalaron que estas deficiencias dificultan su trabajo y afectan directamente a los derechohabientes. La escasez, sumada a la falta de personal, mantiene bajo presión a quienes atienden a los pacientes, dijeron.

$!Trabajadores del IMSS marcharon en Torreón con una lona en la que exigieron un salario digno y rechazaron el aumento del 2.9 por ciento.
Trabajadores del IMSS marcharon en Torreón con una lona en la que exigieron un salario digno y rechazaron el aumento del 2.9 por ciento. SANDRA GÓMEZ

También señalaron presuntas intimidaciones contra empleados que han expresado su inconformidad, entre ellas amenazas de despido, llamadas intimidatorias y presiones para desalentar la participación en las protestas. Aseguraron que algunos compañeros optaron por no sumarse a la marcha por temor a consecuencias laborales.

$!La protesta concluyó en la Plaza Mayor, donde los manifestantes corearon consignas contra Rafael Olivos Hernández, dirigente nacional del SNTSS.
La protesta concluyó en la Plaza Mayor, donde los manifestantes corearon consignas contra Rafael Olivos Hernández, dirigente nacional del SNTSS. SANDRA GÓMEZ

Otro punto de desacuerdo son las modificaciones a los estatutos del sindicato, aprobadas en un congreso extraordinario, que los trabajadores consideran podrían utilizarse para restringir críticas y aplicar medidas disciplinarias.

CONSULTA SALARIAL EN MEDIO DE LA TENSIÓN

La manifestación ocurrió en vísperas de la votación nacional convocada para este miércoles 14 de octubre, programada de las 7:30 a las 21:00 horas, en la que los trabajadores deberán pronunciarse sobre la propuesta de aumento de 6.8 por ciento.

$!Entre las pancartas destacó una que advertía: “No te vayas a enfermar porque no hay material”, en referencia al desabasto de insumos en las unidades médicas.
Entre las pancartas destacó una que advertía: “No te vayas a enfermar porque no hay material”, en referencia al desabasto de insumos en las unidades médicas. SANDRA GÓMEZ

Quienes marcharon anticiparon su rechazo al porcentaje, al considerarlo insuficiente. Señalaron que cualquier negociación debe traducirse en una mejoría efectiva del salario base y no limitarse a un ajuste que deja pendientes otras demandas sobre prestaciones y condiciones laborales.

Recordaron que desde el 1 de octubre entregaron un pliego petitorio en las oficinas sindicales de Torreón con planteamientos locales y nacionales, y aseguraron que hasta ahora no han recibido respuesta formal por escrito.

Los participantes insistieron en que sus reclamos no obedecen únicamente a una disputa salarial, sino también a las dificultades para cumplir con sus responsabilidades dentro de las unidades médicas, y advirtieron que la falta de insumos repercute en la calidad y oportunidad de los servicios que reciben miles de derechohabientes.

Solicitaron la intervención de las autoridades del IMSS para revisar las condiciones denunciadas, atender el abastecimiento y garantizar que el personal pueda expresar sus inconformidades sin temor a represalias. Asimismo, reiteraron su exigencia de que Olivos Hernández deje la dirigencia nacional del SNTSS.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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