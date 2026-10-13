Trabajadores y Jubilados del IMSS protestan en la Plaza Mayor de Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Tras recorrer las calles de Torreón, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyeron su marcha en la Plaza Mayor, donde mantienen su protesta para exigir mejores condiciones laborales y cambios en la dirigencia sindical. Entre sus principales demandas destacan la renuncia de Rafael Olivos Hernández, un incremento salarial justo y el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos médicos en las unidades del Seguro Social.

La movilización, que comenzó a las 17:00 horas, reunió a más de 700 empleados de distintas unidades médicas y áreas administrativas. “¡Fuera Olivos!”, “¡No te vayas a enfermar porque no hay material!” y “¡Olivos, si pudieras, a tu madre la vendieras!” fueron algunas de las consignas del recorrido. DESABASTO Y PRESUNTAS REPRESALIAS Uno de los principales reclamos fue el desabasto de medicamentos, material de curación y otros insumos indispensables. Los inconformes señalaron que estas deficiencias dificultan su trabajo y afectan directamente a los derechohabientes. La escasez, sumada a la falta de personal, mantiene bajo presión a quienes atienden a los pacientes, dijeron.

También señalaron presuntas intimidaciones contra empleados que han expresado su inconformidad, entre ellas amenazas de despido, llamadas intimidatorias y presiones para desalentar la participación en las protestas. Aseguraron que algunos compañeros optaron por no sumarse a la marcha por temor a consecuencias laborales.

Otro punto de desacuerdo son las modificaciones a los estatutos del sindicato, aprobadas en un congreso extraordinario, que los trabajadores consideran podrían utilizarse para restringir críticas y aplicar medidas disciplinarias. CONSULTA SALARIAL EN MEDIO DE LA TENSIÓN La manifestación ocurrió en vísperas de la votación nacional convocada para este miércoles 14 de octubre, programada de las 7:30 a las 21:00 horas, en la que los trabajadores deberán pronunciarse sobre la propuesta de aumento de 6.8 por ciento.

Quienes marcharon anticiparon su rechazo al porcentaje, al considerarlo insuficiente. Señalaron que cualquier negociación debe traducirse en una mejoría efectiva del salario base y no limitarse a un ajuste que deja pendientes otras demandas sobre prestaciones y condiciones laborales. Recordaron que desde el 1 de octubre entregaron un pliego petitorio en las oficinas sindicales de Torreón con planteamientos locales y nacionales, y aseguraron que hasta ahora no han recibido respuesta formal por escrito.

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Los participantes insistieron en que sus reclamos no obedecen únicamente a una disputa salarial, sino también a las dificultades para cumplir con sus responsabilidades dentro de las unidades médicas, y advirtieron que la falta de insumos repercute en la calidad y oportunidad de los servicios que reciben miles de derechohabientes. Solicitaron la intervención de las autoridades del IMSS para revisar las condiciones denunciadas, atender el abastecimiento y garantizar que el personal pueda expresar sus inconformidades sin temor a represalias. Asimismo, reiteraron su exigencia de que Olivos Hernández deje la dirigencia nacional del SNTSS.