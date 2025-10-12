Transforman 50 áreas públicas en Torreón con programa ‘100 Plazas de 0 a 100’
El programa busca rescatar espacios públicos en abandono para convertirlos en lugares seguros, verdes y dignos para las familias
Con el propósito de ofrecer espacios más seguros, verdes y dignos para las familias, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González registra un avance del 50 por ciento en la meta del programa “100 Plazas de 0 a 100”, mediante el cual se han transformado 50 áreas públicas en distintos sectores de la ciudad.
El proyecto, impulsado por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, tiene como objetivo rescatar espacios en abandono y convertirlos en puntos de convivencia, deporte y recreación para los habitantes de Torreón.
El titular del área, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que se busca concluir la rehabilitación de las 100 plazas antes de que finalice el año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal —en coordinación con el Gobierno del Estado— de fortalecer el tejido social a través de la mejora del entorno urbano.
Entre las acciones más destacadas del programa se encuentran la instalación de nuevo alumbrado público, la construcción de techumbres, la rehabilitación de canchas deportivas y el equipamiento urbano con juegos infantiles, ejercitadores y bancas. Estas mejoras, dijo Villarreal Cuéllar, buscan incrementar la seguridad, fomentar la convivencia vecinal y promover las actividades al aire libre.
“El programa tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Se han reforestado más de 2 mil árboles en las plazas intervenidas, implementando un sistema de riego por goteo y la aplicación de acolchado vegetal. Estas acciones estratégicas permiten conservar el agua y asegurar la supervivencia de los árboles y las áreas verdes”, explicó el funcionario municipal.
Añadió que la estrategia se desarrolla de manera coordinada entre las dependencias de Servicios Públicos, Obras Públicas y Medio Ambiente, con la meta de ofrecer espacios de calidad para el esparcimiento, el deporte y la integración familiar.
El programa “100 Plazas de 0 a 100” ya ha beneficiado a comunidades y colonias como Loma Real, Impulso Comunal, Nueva Laguna, Segunda Rinconada, Morelos, Jardines del Sol, Los Periodistas, Rovirosa Wade, Joyas de Torreón, Hacienda Santa María, Villa Florida y Fraccionamiento Anna, además de los ejidos La Palma y El Perú.
Villarreal Cuéllar destacó que la participación ciudadana es fundamental para mantener en buen estado las áreas rehabilitadas.“Invitamos a los ciudadanos a sumarse a este movimiento cuidando sus plazas y adoptando un árbol. La conservación de estos espacios depende del compromiso de todos”, concluyó.
Con este programa, el Gobierno de Torreón refuerza su política de recuperación urbana y ambiental, impulsando proyectos sostenibles que promueven la convivencia, el deporte y el sentido de comunidad en todos los sectores de la ciudad.