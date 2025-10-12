Transforman 50 áreas públicas en Torreón con programa ‘100 Plazas de 0 a 100’

Con el propósito de ofrecer espacios más seguros, verdes y dignos para las familias, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González registra un avance del 50 por ciento en la meta del programa “100 Plazas de 0 a 100”, mediante el cual se han transformado 50 áreas públicas en distintos sectores de la ciudad.

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, tiene como objetivo rescatar espacios en abandono y convertirlos en puntos de convivencia, deporte y recreación para los habitantes de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Exige Torres Cofiño recursos en el PEF 2026 para renovar tuberías y drenaje pluvial en La Laguna

El titular del área, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que se busca concluir la rehabilitación de las 100 plazas antes de que finalice el año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal —en coordinación con el Gobierno del Estado— de fortalecer el tejido social a través de la mejora del entorno urbano.

Entre las acciones más destacadas del programa se encuentran la instalación de nuevo alumbrado público, la construcción de techumbres, la rehabilitación de canchas deportivas y el equipamiento urbano con juegos infantiles, ejercitadores y bancas. Estas mejoras, dijo Villarreal Cuéllar, buscan incrementar la seguridad, fomentar la convivencia vecinal y promover las actividades al aire libre.