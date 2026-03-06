UAdeC activa protocolos de protección en Facultad de Enfermería por amenazas digitales

Torreón
/ 6 marzo 2026
    UAdeC activa protocolos de protección en Facultad de Enfermería por amenazas digitales
    La Facultad de Enfermería ha sido blanco de amenazas virtuales. SANDRA GÓMEZ

Ordenan restringir el acceso de manera temporal

TORREÓN, COAH.- Ante la detección de amenazas vertidas en plataformas digitales contra la Facultad de Enfermería, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna puso en marcha sus protocolos institucionales de seguridad. Esta medida busca blindar el recinto y asegurar la integridad de la comunidad escolar frente a posibles riesgos.

La institución informó que, como parte de estas acciones preventivas, se ha implementado un estricto control de acceso a las instalaciones. Dicha restricción operativa se mantendrá vigente de forma temporal mientras las autoridades correspondientes agotan las líneas de investigación sobre el origen de los mensajes de alerta.

El despliegue de seguridad cuenta con el respaldo de corporaciones estatales y municipales, así como de Protección Civil, en un esfuerzo coordinado con directivos y docentes. La Universidad destacó la colaboración estrecha con el gobernador Manolo Jiménez, el fiscal Federico Fernández y el alcalde Román Alberto Cepeda para garantizar el orden.

Bajo la supervisión directa del rector, Jesús Octavio Pimentel Martínez, la UAdeC reafirmó su compromiso de no escatimar esfuerzos en la protección de los estudiantes y personal, manteniendo una vigilancia permanente hasta que la situación se normalice totalmente.

