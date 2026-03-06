Alcalde de Ramos Arizpe irá de gira de trabajo a McAllen

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció una gira de trabajo por el estado de Texas, donde sostendrá una serie de encuentros clave para fortalecer los lazos de cooperación.

Entre sus compromisos destaca una reunión con el alcalde de McAllen y con el empresario Alonso Cantú. “Sostendremos una reunión donde vamos a establecer varios lazos entre Saltillo y McAllen. Tengo una reunión con el empresario Alonso Cantú... él es uno de los grandes impulsores de todo lo que es el valle de Texas en el tema de desarrollo económico”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia reapertura de AquaRamos para el 24 de marzo

El propósito de este encuentro es gestionar apoyos directos para la infraestructura de servicios básicos y atención de emergencias. Gutiérrez Merino busca canalizar beneficios que impacten positivamente en las corporaciones de rescate y seguridad de la zona urbana. “¿En qué sentido?, en tema de equipamiento, en tema de material, en tema de algunas herramientas que nos pudieran ayudar... en tema de Protección Civil, tema de bomberos, tema de ambulancias en temas médicos”, detalló sobre los objetivos de la reunión.

Asimismo, destacó la participación en el evento “MXlan”, donde se promocionará la oferta turística regional. El Alcalde señaló que llevarán un stand enfocado en la “Ruta de Vinos y Dinos”, los museos locales y el evento del Rodeo Saltillo para atraer visitantes.

Respecto al proyecto del tren de pasajeros, expresó la necesidad de instalar mesas de trabajo con la Federación. Manifestó que existe incertidumbre entre los ciudadanos que habitan cerca del derecho de vía y en los puntos de cruce.

“Lo que estamos esperando son las mesas de trabajo que debe de convocar la agencia ferroviaria... para nosotros exponer lo que vivimos el día a día, porque creo que muchos de ellos no están enterados de las situaciones que se están presentando”, puntualizó.

Finalmente, Gutiérrez Merino subrayó que no se puede avanzar en la construcción del tren sin antes aclarar las dudas de la población. “Difícilmente pueden arrancar si no podemos establecer estas mesas de trabajo y tener muy bien planchado y alineado los temas”, concluyó