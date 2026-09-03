UAdeC da cálida bienvenida a los nuevos alumnos en la Unidad Laguna
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Estudiantes de 21 planteles marcharon rumbo a Ciudad Universitaria, donde disfrutaron de un festejo con música y diversas dinámicas
TORREÓN, COAH.- Entre aplausos, ritmos musicales y un espíritu festivo, los alumnos de reciente ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, se sumaron a la tradicional marcha de recepción que concluyó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, Campus Torreón.
El contingente estuvo liderado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata. Los funcionarios marcharon junto a directivos, escolta, banda de guerra y jóvenes provenientes de 21 escuelas, facultades e institutos de la región.
A lo largo del trayecto por las avenidas cercanas al campus, los participantes contagiaron alegría y entusiasmo, celebrando oficialmente el inicio de esta nueva etapa en la preparación profesional de los universitarios.
Al arribar al destino, Pimentel Martínez y los directores de los planteles dieron la bienvenida a los muchachos en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, sitio donde se acondicionó un escenario para el protocolo oficial.
Durante su discurso, el rector indicó que la juventud universitaria inicia uno de los periodos más trascendentales de su existencia, por lo que los motivó a exprimir al máximo las opciones académicas, culturales y de crecimiento personal que brinda la escuela.
Subrayó que formar parte de la UAdeC va más allá de asistir a clases, implicando formar parte activa de la comunidad, de modo que instó a los novatos a gozar el ciclo escolar, esforzarse con pasión y comprometerse con sus metas para concluir con éxito el 2026.
De igual manera, el rector valoró el esfuerzo de maestros, directivos y personal administrativo, afirmando que la sinergia con el alumnado consolida a la Autónoma de Coahuila como un referente de excelencia educativa.
Concluido el evento protocolario, la fiesta siguió con un espacio de convivencia musical a cargo de la Sonora Universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y un DJ, propiciando la interacción entre los estudiantes y sus nuevos compañeros.
Este evento forma parte de la agenda institucional diseñada para arropar a quienes arrancan su camino profesional en la Universidad, fortaleciendo desde el inicio su identidad y sentido de pertenencia.
Finalmente, la Universidad Autónoma de Coahuila refrendó su misión de ofrecer una educación integral y competitiva, dotando a los alumnos de las competencias requeridas para superar con éxito los desafíos del mercado laboral al terminar su carrera.