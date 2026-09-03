UAdeC da cálida bienvenida a los nuevos alumnos en la Unidad Laguna

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Torreón
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    UAdeC da cálida bienvenida a los nuevos alumnos en la Unidad Laguna
    Este jueves, cientos de alumnos marcharon por las principales calles de Torreón, en su ya tradicional desfile como parte del arranque del nuevo ciclo escolar. SANDRA GÓMEZ

Estudiantes de 21 planteles marcharon rumbo a Ciudad Universitaria, donde disfrutaron de un festejo con música y diversas dinámicas

TORREÓN, COAH.- Entre aplausos, ritmos musicales y un espíritu festivo, los alumnos de reciente ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, se sumaron a la tradicional marcha de recepción que concluyó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, Campus Torreón.

El contingente estuvo liderado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata. Los funcionarios marcharon junto a directivos, escolta, banda de guerra y jóvenes provenientes de 21 escuelas, facultades e institutos de la región.

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A lo largo del trayecto por las avenidas cercanas al campus, los participantes contagiaron alegría y entusiasmo, celebrando oficialmente el inicio de esta nueva etapa en la preparación profesional de los universitarios.

Al arribar al destino, Pimentel Martínez y los directores de los planteles dieron la bienvenida a los muchachos en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, sitio donde se acondicionó un escenario para el protocolo oficial.

Durante su discurso, el rector indicó que la juventud universitaria inicia uno de los periodos más trascendentales de su existencia, por lo que los motivó a exprimir al máximo las opciones académicas, culturales y de crecimiento personal que brinda la escuela.

Subrayó que formar parte de la UAdeC va más allá de asistir a clases, implicando formar parte activa de la comunidad, de modo que instó a los novatos a gozar el ciclo escolar, esforzarse con pasión y comprometerse con sus metas para concluir con éxito el 2026.

De igual manera, el rector valoró el esfuerzo de maestros, directivos y personal administrativo, afirmando que la sinergia con el alumnado consolida a la Autónoma de Coahuila como un referente de excelencia educativa.

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Concluido el evento protocolario, la fiesta siguió con un espacio de convivencia musical a cargo de la Sonora Universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y un DJ, propiciando la interacción entre los estudiantes y sus nuevos compañeros.

Este evento forma parte de la agenda institucional diseñada para arropar a quienes arrancan su camino profesional en la Universidad, fortaleciendo desde el inicio su identidad y sentido de pertenencia.

Finalmente, la Universidad Autónoma de Coahuila refrendó su misión de ofrecer una educación integral y competitiva, dotando a los alumnos de las competencias requeridas para superar con éxito los desafíos del mercado laboral al terminar su carrera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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