UAdeC da cálida bienvenida a los nuevos alumnos en la Unidad Laguna

El contingente estuvo liderado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata. Los funcionarios marcharon junto a directivos, escolta, banda de guerra y jóvenes provenientes de 21 escuelas, facultades e institutos de la región.

TORREÓN, COAH.- Entre aplausos, ritmos musicales y un espíritu festivo, los alumnos de reciente ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, se sumaron a la tradicional marcha de recepción que concluyó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, Campus Torreón .

A lo largo del trayecto por las avenidas cercanas al campus, los participantes contagiaron alegría y entusiasmo, celebrando oficialmente el inicio de esta nueva etapa en la preparación profesional de los universitarios.

Al arribar al destino, Pimentel Martínez y los directores de los planteles dieron la bienvenida a los muchachos en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, sitio donde se acondicionó un escenario para el protocolo oficial.

Durante su discurso, el rector indicó que la juventud universitaria inicia uno de los periodos más trascendentales de su existencia, por lo que los motivó a exprimir al máximo las opciones académicas, culturales y de crecimiento personal que brinda la escuela.

Subrayó que formar parte de la UAdeC va más allá de asistir a clases, implicando formar parte activa de la comunidad, de modo que instó a los novatos a gozar el ciclo escolar, esforzarse con pasión y comprometerse con sus metas para concluir con éxito el 2026.

De igual manera, el rector valoró el esfuerzo de maestros, directivos y personal administrativo, afirmando que la sinergia con el alumnado consolida a la Autónoma de Coahuila como un referente de excelencia educativa.