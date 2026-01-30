UAdeC Laguna convoca a jóvenes a integrarse a la Licenciatura en Artes Escénicas y Gestión Cultural

TORREÓN, COAH.- La Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en la Unidad Laguna, lanzó la convocatoria dirigida a jóvenes con inquietudes artísticas y vocación social para integrarse a la Licenciatura en Artes Escénicas y Gestión Cultural, cuyo registro se realizará este 30 de enero.

Este programa educativo está orientado a la formación de artistas profesionales con una perspectiva ética, crítica y socialmente comprometida, capaces de dominar los distintos lenguajes de la escena y de participar activamente en procesos de investigación, creación y gestión cultural, en concordancia con las necesidades del entorno contemporáneo.

FORMACIÓN INTEGRAL ENTRE LA CREACIÓN Y LA GESTIÓN

La licenciatura se distingue por un mapa curricular de ocho semestres, diseñado para equilibrar la formación creativa con la administrativa, lo que permite a las y los estudiantes desarrollar sólidas destrezas escénicas a través de asignaturas como Elementos de la actuación, Voz, Acrobacia, Música y Composición coreográfica.

De manera paralela, el plan de estudios incorpora herramientas estratégicas mediante materias como Gestión y Marketing cultural, Legislación cultural y Política pública, Planeación de proyectos y Emprendimiento cultural, lo que dota a los egresados de una capacidad dual: interpretar en el escenario y, al mismo tiempo, dirigir, producir y gestionar proyectos culturales con visión de mercado y responsabilidad social.

UN PERFIL CON CONCIENCIA SOCIAL

La convocatoria está dirigida a aspirantes que cuenten con facilidad de movimiento, resistencia física y antecedentes de formación técnica, pero, sobre todo, que manifiesten conciencia social y el deseo de transformar realidades a través del arte y la cultura.

Al concluir sus estudios, el profesional en Artes Escénicas y Gestión Cultural podrá desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, diseñando estrategias de difusión cultural, administrando empresas culturales, innovando en la escena como director o productor, así como desarrollando investigación teórica fundamentada.

Las y los interesados deberán realizar el registro de la ficha para el examen de admisión a través de la página www.uadec.mx/admisiones/. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 871 711 19 33, acudir a las instalaciones ubicadas en Prolongación Comonfort #271 Sur, colonia Luis Echeverría, o consultar las redes sociales Facebook: Escuela de Artes Escénicas UAdeC e Instagram: escueladeartesdelauadec.