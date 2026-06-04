UAdeC reúne en Torreón a especialistas y estudiantes en foro nacional sobre desarrollo tecnológico

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    UAdeC reúne en Torreón a especialistas y estudiantes en foro nacional sobre desarrollo tecnológico
    La FIME Unidad Laguna congregó a expertos, docentes, estudiantes y representantes de la industria en el Primer Congreso Nacional de Ingenierías. CORTESÍA

Encuentro impulsa la colaboración entre academia e industria para generar soluciones de alto impacto y alcance regional

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) Unidad Laguna, inauguró el Primer Congreso Nacional de Ingenierías, un espacio concebido para fortalecer la colaboración entre la comunidad académica, especialistas, estudiantes y representantes del sector productivo frente a los desafíos que plantea la transformación tecnológica contemporánea.

Bajo el lema “Innovación y sostenibilidad en la era de la transformación digital en la Región Lagunera”, el encuentro busca consolidarse como una plataforma de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas orientadas a impulsar soluciones sostenibles con impacto en la industria, la sociedad y el medio ambiente.

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La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, con la participación del director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), Mario Valdés Garza; el secretario general de la Coordinación Unidad Laguna, José Ángel Pineda Castro; y el director de la FIME, Manuel de Jesús García Schum.

$!Autoridades académicas y líderes del sector destacaron la importancia de fortalecer la vinculación entre universidades y empresas.
Autoridades académicas y líderes del sector destacaron la importancia de fortalecer la vinculación entre universidades y empresas. CORTESÍA

También estuvieron presentes el gerente del Centro Nacional de Control de Energía, Luis Héctor Vargas Pineda; el presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y de Ramas Afines de la República Mexicana (Fecime), Rodolfo Castillo López; el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos de La Laguna (Cimeelag), Armando Javier de la Rosa Salinas; así como el presidente de la Asociación de Contratistas Eléctricos de La Laguna, Jorge Eduardo García Castro, además de docentes y alumnado de la institución.

Durante su intervención, Mario Valdés Garza destacó que este tipo de encuentros fortalecen la vinculación entre la academia y los sectores productivos, al tiempo que generan oportunidades para compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyen al crecimiento económico y social de la región.

“Vivimos una etapa marcada por grandes retos y oportunidades. La innovación, la sostenibilidad y la transformación digital son elementos esenciales para construir un futuro más competitivo, incluyente y responsable. En ese contexto, las ingenierías desempeñan un papel estratégico al desarrollar soluciones que impactan favorablemente a la industria, la sociedad y el entorno”, expresó.

$!Durante la inauguración se resaltó el papel estratégico de las ingenierías para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad.
Durante la inauguración se resaltó el papel estratégico de las ingenierías para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad. CORTESÍA

Por su parte, Armando Javier de la Rosa Salinas reconoció a la FIME por impulsar esta iniciativa, al considerar que representa un esfuerzo relevante para fortalecer la formación profesional, fomentar la generación de conocimiento y acelerar el desarrollo tecnológico tanto en La Laguna como en el resto del País.

La primera conferencia estuvo a cargo de Rodolfo Castillo López, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y de Ramas Afines de la República Mexicana (FECIME), quien abordó el tema “Eficiencia energética desde la ingeniería colegiada”, destacando la importancia de fortalecer la participación de los organismos profesionales en la construcción de soluciones orientadas al uso responsable de los recursos energéticos.

Posteriormente, el ingeniero José Manuel González Palma, representante de la empresa ERILSA, presentó la conferencia “Digitalización en el control de la iluminación en vialidades”, donde expuso los avances tecnológicos aplicados a la gestión inteligente de infraestructura urbana y su impacto en la eficiencia operativa de las ciudades.

La sesión matutina concluyó con la participación del maestro Efraim Castellanos Frayre, quien analizó la relevancia de los sistemas de gestión de la energía dentro del marco regulatorio vigente, subrayando su papel estratégico en el cumplimiento de las disposiciones energéticas nacionales.

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Durante la jornada vespertina, las actividades continuaron con la conferencia magistral “La gran transformación energética: cómo las tensiones geopolíticas globales abren la mayor ventana de oportunidad para el desarrollo industrial y sostenible de México”, impartida por el doctor Luis Fernando Camacho Ortegón, quien reflexionó sobre el nuevo escenario internacional y sus implicaciones para la competitividad del País.

Más tarde, el doctor Rafael Alvarado Leyva compartió su experiencia profesional en la ponencia “Procedimiento de evaluación de la conformidad de la NOM-001-SEDE y experiencia profesional en la ingeniería”, donde abordó los procesos de certificación y cumplimiento normativo en el sector eléctrico.

El ciclo de conferencias cerró con la participación de la doctora Florencia Rentería del Toro, quien presentó “La energía nuclear en la nueva era industrial: innovación, talento y soberanía energética para La Laguna”, una exposición enfocada en el potencial de esta fuente energética para impulsar el desarrollo tecnológico, la formación de capital humano especializado y la seguridad energética de la región.

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