UAdeC Unida Laguna abre convocatoria para la Maestría en Bienestar Laboral y Social

El programa tiene como propósito formar especialistas capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias orientadas al bienestar de las personas en los ámbitos laboral y social, mediante un enfoque interdisciplinario que permita responder a los desafíos actuales de organizaciones públicas, privadas y comunitarias.

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Unidad Laguna, abrió la convocatoria de ingreso a la Maestría en Bienestar Laboral y Social, un programa de posgrado dirigido a profesionales interesados en promover entornos de trabajo saludables, fortalecer políticas de inclusión y desarrollar proyectos con impacto en las comunidades.

La Universidad informó que las y los egresados adquirirán herramientas para identificar y atender los factores que inciden en la salud física, psicosocial y organizacional de los trabajadores, impulsando acciones éticas, de liderazgo e innovación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno familiar y social.

PROCESO DE ADMISIÓN

A partir de agosto, las personas interesadas podrán obtener la ficha para presentar el examen de admisión a través del portal de admisiones de la UAdeC. Posteriormente deberán participar en una entrevista con el Comité de Posgrado de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, instancia que evaluará el perfil y la compatibilidad de cada aspirante con el programa académico.

Una vez concluido este proceso, los candidatos realizarán el registro y el pago correspondiente para conocer posteriormente los resultados de admisión. La primera generación iniciará actividades académicas en enero de 2027.

Entre los requisitos de ingreso se encuentran la presentación de CURP, acta de nacimiento actualizada, certificado del grado académico previo, título y cédula profesional —o constancia de trámite—, certificado médico y la documentación adicional establecida por la Universidad, además del cumplimiento de las disposiciones administrativas y académicas vigentes.

La maestría tendrá una duración de 4 semestres en modalidad presencial. Las clases se impartirán los viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 09:00 a 15:00 horas.