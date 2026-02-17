Vinculan a proceso a cinco personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército en Torreón

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en delitos relacionados con portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como portación de arma sin licencia.

Los imputados fueron identificados como Ever “N”, Jesús “N”, Aylin “N”, Isabel “N” y Amayrani “N”.

De acuerdo con la autoridad federal, los hechos derivan de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que permitieron realizar acciones operativas sobre la carretera federal 40D, en el libramiento Laguna Norte, en la ciudad de Torreón.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron la detención de los señalados.

Durante la intervención se aseguraron dos armas de fuego, cargadores, 21 cartuchos de distintos calibres y un vehículo blindado.

En audiencia, un juez federal dictó la vinculación a proceso de Ever “N” y Jesús “N”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social No. 18 “CPS Coahuila”.

Por su parte, Aylin “N”, Isabel “N” y Amayrani “N” también fueron vinculadas a proceso y se les impuso prisión preventiva justificada, que deberán cumplir en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro, Coahuila.

Además, derivado de la colaboración entre la FGR en Coahuila y las fiscalías estatales de Coahuila y Chihuahua, se ejecutó un mandamiento judicial contra Ever “N”, por su posible participación en un delito de homicidio ocurrido en el estado de Chihuahua.

Las autoridades recordaron que todas las personas señaladas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.