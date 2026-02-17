Vinculan a proceso a cinco personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 17 febrero 2026
    Vinculan a proceso a cinco personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército en Torreón
    La detención ocurrió en la carretera federal 40D, libramiento Laguna Norte, en Torreón. ESPECIAL

También enfrentan cargos por portación de arma de fuego sin licencia

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en delitos relacionados con portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como portación de arma sin licencia.

Los imputados fueron identificados como Ever “N”, Jesús “N”, Aylin “N”, Isabel “N” y Amayrani “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a pareja por posesión de narcóticos con fines de comercio en Torreón

De acuerdo con la autoridad federal, los hechos derivan de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que permitieron realizar acciones operativas sobre la carretera federal 40D, en el libramiento Laguna Norte, en la ciudad de Torreón.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron la detención de los señalados.

Durante la intervención se aseguraron dos armas de fuego, cargadores, 21 cartuchos de distintos calibres y un vehículo blindado.

En audiencia, un juez federal dictó la vinculación a proceso de Ever “N” y Jesús “N”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social No. 18 “CPS Coahuila”.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a hombre con 20 kilos de mariguana en Torreón

Por su parte, Aylin “N”, Isabel “N” y Amayrani “N” también fueron vinculadas a proceso y se les impuso prisión preventiva justificada, que deberán cumplir en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro, Coahuila.

Además, derivado de la colaboración entre la FGR en Coahuila y las fiscalías estatales de Coahuila y Chihuahua, se ejecutó un mandamiento judicial contra Ever “N”, por su posible participación en un delito de homicidio ocurrido en el estado de Chihuahua.

Las autoridades recordaron que todas las personas señaladas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejército
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra