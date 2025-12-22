Vinculan a proceso a cuatro por posesión de metanfetamina en Torreón
Los cateos se realizaron en dos domicilios de la colonia Abastos, donde autoridades federales aseguraron droga tras una denuncia anónima
TORREÓN, COAH.- Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por un delito contra la salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, tras una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República en el estado de Coahuila.
De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los imputados, identificados como Ricardo “N”, Juan “N”, José “N” y Guadalupe “N”, fueron detenidos luego de un operativo derivado de una denuncia anónima que alertó sobre presunta venta de droga en dos domicilios ubicados en la colonia Abastos, en Torreón.
La denuncia fue recibida en la guardia de la Policía Federal Ministerial, lo que dio inicio a las indagatorias correspondientes. Bajo la coordinación del Ministerio Público Federal, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo trabajos de verificación y corroboración de la información señalada, con el apoyo de peritos especializados de la misma institución.
Como resultado de estas diligencias, se solicitó ante un juez de Control la orden de cateo para los inmuebles señalados en la denuncia. Una vez autorizada, el mandamiento judicial fue cumplimentado, logrando el aseguramiento de clorhidrato de metanfetamina con un peso total de 835 gramos con seis miligramos, además de dos inmuebles relacionados con los hechos investigados.
Durante la intervención en los domicilios cateados, las autoridades federales realizaron la detención de las cuatro personas, quienes posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de los datos de prueba correspondientes.
Derivado de estos hechos, el Ministerio Público Federal solicitó la celebración de la audiencia inicial con detenido, en la que presentó los elementos recabados durante la investigación. Tras el análisis de la información expuesta, el juez de Control determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable responsabilidad en el delito señalado.
Como parte de las medidas cautelares, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa para los imputados y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando datos para el esclarecimiento del caso.
Las autoridades federales informaron que los canales de denuncia anónima permanecen habilitados en distintos municipios del estado, con el objetivo de recibir información relacionada con posibles delitos de competencia federal durante las 24 horas del día.