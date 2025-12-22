Vinculan a proceso a cuatro por posesión de metanfetamina en Torreón

TORREÓN, COAH.- Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por un delito contra la salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, tras una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República en el estado de Coahuila. De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los imputados, identificados como Ricardo “N”, Juan “N”, José “N” y Guadalupe “N”, fueron detenidos luego de un operativo derivado de una denuncia anónima que alertó sobre presunta venta de droga en dos domicilios ubicados en la colonia Abastos, en Torreón. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cuatro por venta ilegal de pirotecnia en Torreón durante operativo especial

La denuncia fue recibida en la guardia de la Policía Federal Ministerial, lo que dio inicio a las indagatorias correspondientes. Bajo la coordinación del Ministerio Público Federal, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo trabajos de verificación y corroboración de la información señalada, con el apoyo de peritos especializados de la misma institución. Como resultado de estas diligencias, se solicitó ante un juez de Control la orden de cateo para los inmuebles señalados en la denuncia. Una vez autorizada, el mandamiento judicial fue cumplimentado, logrando el aseguramiento de clorhidrato de metanfetamina con un peso total de 835 gramos con seis miligramos, además de dos inmuebles relacionados con los hechos investigados.

Durante la intervención en los domicilios cateados, las autoridades federales realizaron la detención de las cuatro personas, quienes posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de los datos de prueba correspondientes. Derivado de estos hechos, el Ministerio Público Federal solicitó la celebración de la audiencia inicial con detenido, en la que presentó los elementos recabados durante la investigación. Tras el análisis de la información expuesta, el juez de Control determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable responsabilidad en el delito señalado.