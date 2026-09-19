Coahuila: aseguran 2 mdp en cateo a escolta de Pepe Ganem

Así lo reconocieron fuentes federales, que ingresaron al domicilio particular del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, para detenerlo junto a su cónyuge y luego ponerlos tras las rejas.

Joyas, documentos y 200 mil pesos en efectivo fueron decomisados por el comando de la PGR que “reventó” la residencia en Torreón de Pepe Ganem y de su esposa, Martha, el pasado día 14.

Al escolta de Pepe le aseguraron 2 millones de pesos en efectivo, y en el cateo a la finca en Parras, otro grupo de la FGR la encontró llena de paquetes, pero de despensas.

Versiones extraoficiales señalan que Ganem y Martha Rodríguez, antes de su detención, se encontraban en preparativos finales para cambiar su residencia a Marsella, en España.

Con lo que se confirma que la pareja ya estaba enterada de que la Fiscalía General de la República iba por ellos.

POWER FEMENINO

La secretaria de Organización de Morena, Citlali Hernández, es hoy por hoy la política más poderosa de la 4T, claro, por debajo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La dirigente morenista ha logrado imponer recientemente a varios de los 17 candidatos guindas a gubernaturas para el 2027.

En Coahuila, Hernández Mora tiene pocos conocidos, y uno de ellos es el aguerrido legislador Antonio Attolini, que la acompañó en las juventudes de AMLO, allá por el 2014, en CDMX.

Es difícil que la amistad le baste a Attolini Murra para ir por el gobierno de Coahuila, pero para una diputación federal le alcanza y sobra.

De las nuevas amigas, destaca la senadora Cecilia Guadiana, que la procura desde que Citlalli era secretaria de las Mujeres.

Lo malo es que la titular de Organización en Morena no va a durar mucho en el cargo, pues es una de las nominadas para contender en 2027 por la alcaldía de Cuauhtémoc, en la capital del país.

12 AÑOS DESPUÉS

En “modo campaña” anda en estos días el líder estatal del Partido Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, que acaba de descubrir el hilo negro en el tema del agua potable.

Pérez Rivera “descubrió” que la planta cervecera, instalada en Piedras Negras en el 2014, consume 55 millones de litros de agua en un día.

Tras un sesudo análisis, Lenin concluyó que la población de Zaragoza requiere de 2.6 millones de litros de agua al día, es decir, un consumo de 20 litros por persona.

Y tras más de 12 años de que la cervecera inició funciones, el líder estatal de UDC, por fin se dio cuenta de que producir cerveza para consumo en EU está dejando a Coahuila sin agua.

Aunque lo bueno es que ya se dio cuenta...

UN NO SÉ QUÉ...

En Múzquiz, algo pasa, ocurre y sucede, que la alcaldesa Laura Jiménez anda batallando para convencer a los empresarios y ganaderos para que voten por su reelección en 2027.

Tanto así que cada funcionario estatal que visita el Pueblo Mágico se ve obligado a solicitar a los ipecos locales que apoyen con su voto a la “Gachupina”.

De dientes para afuera, los empresarios aceptan el encargo, pero en corto, aunque reconocen que Laura ha trabajado mejor que Tania Flores, no terminan de convencerse de apoyar a la alcaldesa.

“Tiene un no sé qué, un qué sé yo, que no inspira confianza ni convence”, dijo uno de los representantes de la Canaco múzquense, lo que fue avalado por miembros de la ganadera local.

¿Qué será?...

TOMARÁN LA PLAZA

De no ocurrir un cambio de estrategia, obreros y extrabajadores de AHMSA realizarán este sábado una marcha-manifestación en la plaza principal de Monclova.

El objetivo del mitin frente a la sede de la alcaldía es manifestarse a favor de la venta de Altos Hornos de México, para que puedan recibir una justa indemnización laboral.

La marcha iniciará a las 9:00 de la mañana y saldrá del monumento Ave Fénix, para continuar por la calle Hidalgo hasta llegar a la plaza principal.

Por lo pronto, la Unión de Organismos Empresariales de Monclova ya anunció que se sumará a la marcha obrera.

DE REVERSA

Cuando la presidenta, Claudia Sheinbaum, invitó a su informe a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, esta rechazó la invitación por considerar que no era bien recibida en Palacio Nacional.

Ahora que la mandataria nacional estará en Ciudad Juárez para dar su informe regional, la gobernadora panista pidió recibirla personalmente y sostener una serie de reuniones privadas.

Sheinbaum Pardo aceptó ayer que Maru la recibiera en el aeropuerto, pero rechazó las reuniones privadas y se abstuvo de invitarla al informe regional.

¿Qué le dijo el ganso a la gansa?

¡Ven, ganza!