Violento operativo en Torreón deja ocho detenidos, incluidos dos menores

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Violento operativo en Torreón deja ocho detenidos, incluidos dos menores
    El enfrentamiento entre vecinos y agentes municipales quedó registrado en video, donde se observa a mujeres policías forcejeando con menores de edad. IMAGEN: TOMADA DEL VIDEO

Video muestra a mujeres policías golpeando a una adolescente durante una confrontación por presuntas peleas de gallos clandestinas

TORREÓN, COAH.- Un operativo de la Policía Municipal derivó el domingo en un enfrentamiento violento en una colonia del oriente de la ciudad, donde participaron incluso menores de edad que fueron jaloneadas y golpeadas por mujeres policías, según un video difundido en redes sociales. El incidente dejó ocho personas detenidas, entre ellas dos adolescentes.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a las 15:50 horas se recibió un reporte ciudadano sobre personas alterando el orden, consumiendo alcohol en la vía pública y presuntamente realizando peleas de gallos clandestinas.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes de Canacintra Torreón redefinen el fracaso con el foro ‘FAEX: Fallando Exitosamente’

Al acudir al sitio, los agentes habrían sido agredidos con piedras, palos y golpes por varios vecinos y familiares, lo que desencadenó la confrontación.

En el video que circula en plataformas digitales se observa a dos mujeres policías jaloneando a vecinas; una de ellas golpea a una adolescente que responde al forcejeo. En la grabación se escucha a una persona reclamar: “¿Cómo le vas a pegar a una menor?”.

La DSPM informó la detención de Cintia Noemí “N”, de 21 años; Silvia Janeth “N”, de 40; Luis Manuel “N”, de 23; Bruno Tomás “N”, de 19; José Raymundo “N”, de 40; Daniel “N”, de 41; además de dos menores de 16 y 17 años.

También se aseguró un vehículo con varias aves utilizadas en peleas de gallos, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

El alcalde Román Alberto Cepeda defendió el actuar policial y afirmó que el operativo respondió a un reporte de actividades clandestinas. Sobre la participación de menores en el altercado, aseguró que “llegaron agrediendo y estaban alcoholizados”, por lo que –dijo– se procedió conforme a protocolo.

Temas


Detenciones
Menores De Edad
Policía

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café