Violento operativo en Torreón deja ocho detenidos, incluidos dos menores
Video muestra a mujeres policías golpeando a una adolescente durante una confrontación por presuntas peleas de gallos clandestinas
TORREÓN, COAH.- Un operativo de la Policía Municipal derivó el domingo en un enfrentamiento violento en una colonia del oriente de la ciudad, donde participaron incluso menores de edad que fueron jaloneadas y golpeadas por mujeres policías, según un video difundido en redes sociales. El incidente dejó ocho personas detenidas, entre ellas dos adolescentes.
De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a las 15:50 horas se recibió un reporte ciudadano sobre personas alterando el orden, consumiendo alcohol en la vía pública y presuntamente realizando peleas de gallos clandestinas.
Al acudir al sitio, los agentes habrían sido agredidos con piedras, palos y golpes por varios vecinos y familiares, lo que desencadenó la confrontación.
En el video que circula en plataformas digitales se observa a dos mujeres policías jaloneando a vecinas; una de ellas golpea a una adolescente que responde al forcejeo. En la grabación se escucha a una persona reclamar: “¿Cómo le vas a pegar a una menor?”.
La DSPM informó la detención de Cintia Noemí “N”, de 21 años; Silvia Janeth “N”, de 40; Luis Manuel “N”, de 23; Bruno Tomás “N”, de 19; José Raymundo “N”, de 40; Daniel “N”, de 41; además de dos menores de 16 y 17 años.
También se aseguró un vehículo con varias aves utilizadas en peleas de gallos, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
El alcalde Román Alberto Cepeda defendió el actuar policial y afirmó que el operativo respondió a un reporte de actividades clandestinas. Sobre la participación de menores en el altercado, aseguró que “llegaron agrediendo y estaban alcoholizados”, por lo que –dijo– se procedió conforme a protocolo.