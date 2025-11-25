Violento operativo en Torreón deja ocho detenidos, incluidos dos menores

TORREÓN, COAH.- Un operativo de la Policía Municipal derivó el domingo en un enfrentamiento violento en una colonia del oriente de la ciudad, donde participaron incluso menores de edad que fueron jaloneadas y golpeadas por mujeres policías, según un video difundido en redes sociales. El incidente dejó ocho personas detenidas, entre ellas dos adolescentes.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a las 15:50 horas se recibió un reporte ciudadano sobre personas alterando el orden, consumiendo alcohol en la vía pública y presuntamente realizando peleas de gallos clandestinas.

Al acudir al sitio, los agentes habrían sido agredidos con piedras, palos y golpes por varios vecinos y familiares, lo que desencadenó la confrontación.