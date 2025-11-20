Trabajadores del ferrocarril terminan graves tras volcadura de camioneta en la carretera Torreón-Saltillo

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido este jueves poco antes del mediodía dejó como saldo dos hombres gravemente lesionados y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la carretera interoceánica, a la altura del kilómetro 173, en las inmediaciones del ejido San Rafael.

El reporte ingresó alrededor de las 12:00 horas al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre la volcadura de una camioneta que se desplazaba con dirección de Torreón a Saltillo. En la unidad viajaban cuatro personas del sexo masculino, quienes, según relataron más tarde, se dirigían a cumplir con su jornada laboral en el ferrocarril.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron primeros auxilios a los ocupantes. Dos de ellos presentaban lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados de inmediato a la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Parras, donde quedaron bajo observación médica.

Los otros dos tripulantes permanecieron en el sitio del accidente, pues únicamente presentaban golpes leves y no requirieron traslado a un centro hospitalario. Fueron atendidos en el lugar y posteriormente entrevistados por las autoridades.

CAUSAS Y PERITAJE INICIAL

Los trabajadores comentaron que la volcadura ocurrió de manera repentina mientras circulaban por la vía, sin que tuvieran oportunidad de maniobrar para evitar el siniestro. Aunque no se han establecido las causas exactas, se espera que el peritaje determine si influyeron la velocidad, las condiciones del camino o alguna falla mecánica.

Oficiales de la Guardia Nacional División Caminos llegaron al punto para tomar conocimiento de los hechos y realizar el primer peritaje terrestre. La camioneta siniestrada fue asegurada y trasladada al destacamento de La Cuchilla para continuar con las diligencias correspondientes.

IMPACTO EN LA CIRCULACIÓN

El accidente generó afectaciones temporales en la vía, debido a que uno de los carriles quedó obstruido mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo. Elementos de la Guardia Nacional coordinaron el flujo vehicular para evitar nuevos incidentes.

TRABAJADORES NO LLEGARON A SU TURNO

Los sobrevivientes lamentaron que, debido al percance, no lograron llegar a su turno laboral en el ferrocarril. “Íbamos a trabajar, como todos los días, pero no alcanzamos a llegar”, comentó uno de ellos visiblemente alterado, aunque fuera de peligro.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente durante horarios de mayor flujo y en tramos donde suelen registrarse accidentes por pérdida de control.