Asesino de Texas compró dos AR-15, rifle de asalto usado en las peores masacres de Estados Unidos

Si bien la NRA afirma que el arma es utilizada principalmente para cazar, los aficionados a la esa actividad aseguran que este fusil no es el adecuado para esa actividad.

“Otra masacre... una escuela primaria. Hermosos e inocentes alumnos de segundo, tercero y cuarto grado”, dijo el presidente Joe Biden tras la masacre. “Estoy harto de esto. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos influir en esta carnicería”.

Pero las armas de todo tipo, especialmente los rifles de asalto de alta potencia y las pistolas semiautomáticas, son más baratas y están más disponibles que nunca en Estados Unidos.

Con información de medios