Tras 13 años, sentencian a 90 años a militares que asesinaron a estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey

En ese sentido, Rosa Elvia Mercado abrió un paréntesis para agradecer a todas las personas que estuvieron presentes a lo largo de estos años en la búsqueda de la justicia, así como de quienes mantuvieron en presente la memoria de los jóvenes, como son organizaciones aliadas, reporteros que cubrieron el caso, la organización Todos Somos Jorge y Javier y el director del documental de Netflix, “Hasta los Dientes”, Jorge Arnaut.

“Esta noticia la estuvimos esperando hace 13 años cuando sucedieron los hechos en el 2010. Mucha gente nos estuvo diciendo que no lucháramos porque estábamos luchando contra la corriente. (..) Sabemos que esto no termina aquí; con esta sentencia no podemos decir que ya terminó”, expresó.

“Sí lo vemos como una victoria; que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y Javier ya es una victoria, porque muchos decían que nosotros estábamos inculpando a gente inocente. Si un juez que estudió y analizó el expediente y los videos y determinó que realmente los militares ejecutaron a sangre fría a los muchachos, es porque así fue. No hay otras personas que pudieran asesinar a los muchachos porque dentro del Tec no había otros militares”, dijo.

Por otro lado, miembros del colectivo “Todos Somos Jorge y Javier”, recordaron que todavía existen pendientes las otras investigaciones, por delitos de abuso de fuerza y robo de identidad en contra de los jóvenes; sin embargo, esta sentencia crea un precedente sobre el calvario que sufren las familias en búsqueda de la justicia, y de que el Ejercito Mexicano, sí ha realizado ejecuciones extrajudiciales.