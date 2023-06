Tras una noche de copas, motociclista pierde el control y cae al pavimento al norte de Saltillo

Un motociclista, presuntamente en estado de ebriedad , perdió el control al no percatarse de un reductor de velocidad y lo utilizó como una rampa, lo que resultó en su caída de la motocicleta. Como consecuencia, se golpeó contra el pavimento y sufrió algunos golpes que lo dejaron lesionado.

Durante la evaluación, los socorristas se dieron cuenta de que el motociclista estaba en estado de ebriedad. Además, se descubrió que no viajaba solo, sino que estaba acompañado por su pareja, quien no sufrió lesiones. Por lo tanto, no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, debido al estado de ebriedad del conductor responsable, las autoridades procedieron a su detención y lo llevaron ante el Ministerio Público para que se le imputen responsabilidades por conducir bajo los efectos del alcohol.