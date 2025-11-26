¿Tren Navideño CPKC cancela su ruta por México en 2025?

Coahuila
/ 26 noviembre 2025
    ¿Tren Navideño CPKC cancela su ruta por México en 2025?
    El Tren Navideño de CPKC, famoso por su espectáculo de luces y música, mantendrá su recorrido únicamente en Canadá y Estados Unidos, descartando su llegada a territorio mexicano en 2025. FOTO: CPKC

Asistente virtual de la ferroviaria asegura que el recorrido se limita a Canadá y EE. UU.; autoridades estatales confirman no tener programa

A pesar de la difusión de información sobre la supuesta visita del Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a México en diciembre de 2025, la compañía ferroviaria ha desmentido estos reportes a través de sus canales oficiales de comunicación.

La versión que circuló en medios indicaba que el espectáculo de luces y música cruzaría territorio nacional, mencionando a ciudades como Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort en la ruta.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Javier Díaz rehabilitación de pavimento en la colonia Providencia de Saltillo

Sin embargo, una consulta directa a la fuente oficial de la empresa, su asistente virtual, arrojó una negativa sobre la extensión del famoso recorrido a comunidades mexicanas.

El bot de la compañía fue categórico al señalar: “Según mi búsqueda en nuestra base de conocimientos y archivo de horarios, no, no tengo el horario de México”.

La fuente oficial de la empresa ferroviaria detalló que el programa tiene un alcance geográfico limitado a la red de CPKC en Norteamérica.

“El Tren Navideño de CPKC solo visita comunidades a lo largo de la red de CPKC en Canadá y los EE. UU. El Tren Navideño no viaja a México”.

De manera adicional, se confirmó que las autoridades estatales, que deberían coordinar la logística de un evento de tal magnitud, no cuentan con ningún programa o información oficial sobre la llegada del tren.

El recorrido, que comenzó el 19 de noviembre y concluirá el 21 de diciembre, visita más de 190 comunidades en aproximadamente cuatro semanas, pero solo se detiene en ciudades donde CPKC opera dentro de Canadá y los Estados Unidos.

El chatbot reiteró que la ruta no contempla paradas al sur de la frontera: “Si tienes alguna pregunta sobre paradas específicas en Canadá o los EE. UU., ¡estaré encantado de ayudarte a encontrar esa información!”

Ante esta situación, la fuerte expectativa generada en el norte y centro del país queda en suspenso, mientras la compañía no emita un comunicado que contradiga la información proporcionada por su sistema de atención oficial.

Temas


Eventos
Navidad
A20

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2