¿Tren Navideño CPKC cancela su ruta por México en 2025?

A pesar de la difusión de información sobre la supuesta visita del Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a México en diciembre de 2025, la compañía ferroviaria ha desmentido estos reportes a través de sus canales oficiales de comunicación.

La versión que circuló en medios indicaba que el espectáculo de luces y música cruzaría territorio nacional, mencionando a ciudades como Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort en la ruta.

Sin embargo, una consulta directa a la fuente oficial de la empresa, su asistente virtual, arrojó una negativa sobre la extensión del famoso recorrido a comunidades mexicanas.

El bot de la compañía fue categórico al señalar: “Según mi búsqueda en nuestra base de conocimientos y archivo de horarios, no, no tengo el horario de México”.

La fuente oficial de la empresa ferroviaria detalló que el programa tiene un alcance geográfico limitado a la red de CPKC en Norteamérica.

“El Tren Navideño de CPKC solo visita comunidades a lo largo de la red de CPKC en Canadá y los EE. UU. El Tren Navideño no viaja a México”.

De manera adicional, se confirmó que las autoridades estatales, que deberían coordinar la logística de un evento de tal magnitud, no cuentan con ningún programa o información oficial sobre la llegada del tren.

El recorrido, que comenzó el 19 de noviembre y concluirá el 21 de diciembre, visita más de 190 comunidades en aproximadamente cuatro semanas, pero solo se detiene en ciudades donde CPKC opera dentro de Canadá y los Estados Unidos.

El chatbot reiteró que la ruta no contempla paradas al sur de la frontera: “Si tienes alguna pregunta sobre paradas específicas en Canadá o los EE. UU., ¡estaré encantado de ayudarte a encontrar esa información!”

Ante esta situación, la fuerte expectativa generada en el norte y centro del país queda en suspenso, mientras la compañía no emita un comunicado que contradiga la información proporcionada por su sistema de atención oficial.