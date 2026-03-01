Tren Saltillo-Monterrey: subasta o invitación restringida, opciones tras licitación desierta de estaciones

Luego de que la licitación para la construcción de las estaciones del tren Saltillo-Monterrey fuera declarada desierta el pasado miércoles 25 de feberero, el proceso para asignar estas obras se realizará mediante una invitación restringida o una subasta.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que el fallo desierto ocurrió por fallas administrativas de las empresas participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila

“La licitación no se concluyó y se tuvo que declarar desierta porque hubo algunas fallas en la parte administrativa por parte de quienes participaron en el proceso, es decir, les faltó algún documento, no cumplieron con algún tiempo, algún requisito”, comentó en entrevista exclusiva para VANGUARDIA.

El funcionario federal detalló que las empresas no cumplieron con los requerimientos legales, por lo que el procedimiento ahora pasará a una etapa distinta para no detener los tiempos de la obra.

Núñez López señaló que quienes ya cumplieron con los requisitos técnicos de lo que se requiere para llevar a cabo la obra de estaciones podrán participar en este nuevo proceso de selección.

La definición de este proceso recae en la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (TRAPI), la cual es la encargada de llevar a cabo los procesos de licitación de la obra ferroviaria.

“Lo que sigue en proceso será un nuevo procedimiento, ya no de licitación. Seguramente las dos opciones van normalmente o a una invitación restringida o a una especie de subasta en donde quienes ya cumplieron con los requisitos técnicos participarán”, expuso el funcionario federal.

Respecto a las fechas para conocer a los encargados de la construcción, el titular de vinculación de la SICT estimó que esto debe ocurrir durante el presente mes de marzo.

Afirmó que se tienen tiempos claves y específicos para poder cumplir con la obra y que el tren entre en funcionamiento en los plazos previstos por el Gobierno Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

“Debemos de tener noticias muy pronto porque el proceso se tiene que resolver. Antes de que termine marzo ya se debe tener la resolución de quién se haría cargo de estas construcciones”, señaló.

El funcionario de la SICT anunció que en un periodo de 10 a 15 días se instalarán en Coahuila las mesas de atención social para la población.

Detalló que ya se coordinó con la secretaria María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila para definir la fecha exacta de instalación, la cual busca atender las inquietudes de los habitantes cercanos a la obra.

“Como ya hay obra, es urgente que montemos la mesa para que atendamos cualquier inquietud que surge en la población. Abriremos un espacio para poder atender a la población”, afirmó.

Las mesas estarán abiertas al público y buscarán brindar información técnica sobre los tiempos de la obra y las afectaciones temporales que pudieran presentarse durante la construcción.

Núñez López concluyó señalando que procurarán tener personal en territorio que atienda a los ciudadanos, más allá de los ingenieros y trabajadores que se encuentran físicamente en el sitio de la obra.