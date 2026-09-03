Tribunal Electoral de Coahuila resolverá este viernes disputa de Tony Flores y Fernando Rodríguez por curul

El Tribunal Electoral de Coahuila sesionará este viernes 4 de septiembre para emitir una nueva resolución sobre la disputa por la diputación del Partido del Trabajo (PT) entre Antonio Flores Guerra y su suplente, Fernando Rodríguez González. La sesión se realizará en cumplimiento de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó parcialmente el fallo del Tribunal local y le ordenó precisar los alcances temporales de la suplencia de Rodríguez y la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila.

Esto luego de que consideró que el Tribunal local no había definido con precisión ese aspecto en su resolución del 13 de agosto en la que determinó que se restringió el ejercicio de la diputación de Fernando Rodríguez y ordenó al Congreso garantizar su participación legislativa y cubrir las prestaciones correspondientes El conflicto comenzó el 9 de junio, cuando el Congreso del Estado llamó a Rodríguez para ocupar la diputación de Flores, luego de determinar que cuatro inasistencias consecutivas del legislador no estaban justificadas. Rodríguez tomó protesta ese mismo día, pero posteriormente ambos promovieron recursos legales relacionados con el ejercicio de la curul.

Ante ello, el Tribunal Electoral local emitió una revolución a favor de Rodriguez González, sin embargo, la resolución no precisó durante qué periodo debía hacerse efectiva la suplencia. Al revisar el caso, la Sala Regional Monterrey consideró que ese aspecto no había sido analizado de manera exhaustiva por el Tribunal local. También determinó que el periodo en el que Flores ejerció materialmente la diputación debido a una suspensión concedida en un juicio de amparo no podía contabilizarse simultáneamente como parte del periodo en que debía cumplirse la suspensión. Por ello, la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco señaló que, desde la perspectiva electoral, la suplencia de Rodríguez debe hacerse efectiva durante el periodo ordinario de sesiones que inició el pasado 1 de septiembre, el cual es el último de la actual legislatura, por lo que Antonio Flores quedaría fuera del Congreso local.

Ahora corresponderá al Tribunal Electoral de Coahuila emitir la nueva resolución y precisar los efectos de la suplencia conforme a los lineamientos de la Sala Regional. La instancia federal también estableció que las suspensiones concedidas por los juzgados de distrito en los juicios de amparo relacionados con el caso mantienen su carácter vinculante y deben cumplirse en sus términos.

Temas

Congresos Tribunales

Localizaciones

Coahuila

