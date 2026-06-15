Tromba histórica paraliza a Piedras Negras; reportan inundaciones, suspensión de clases y operativo de emergencia

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    Tromba histórica paraliza a Piedras Negras; reportan inundaciones, suspensión de clases y operativo de emergencia
    Numerosos vehículos quedaron varados o parcialmente cubiertos por el agua. REDES SOCIALES
    Tromba histórica paraliza a Piedras Negras; reportan inundaciones, suspensión de clases y operativo de emergencia
    La tromba de 8 pulgadas dejo árboles caídos, vehículos varados, decenas de viviendas afectadas por las lluvias. Cortesía redes

El desbordamiento de arroyos y el cierre de vialidades afectaron la movilidad urbana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa tromba registrada durante la madrugada y la mañana de este lunes dejó severas afectaciones en distintos sectores de Piedras Negras, luego de que se acumularan cerca de ocho pulgadas de lluvia en pocas horas.

Las precipitaciones provocaron el cierre de diversas vialidades, el desbordamiento de arroyos y la inundación de calles y avenidas, donde numerosos vehículos quedaron varados o parcialmente cubiertos por el agua.

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Además, se reportaron daños en viviendas y comercios, así como la caída de bardas en distintos puntos de la ciudad. De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona a consecuencia de las inundaciones, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias del deceso.

Ante la contingencia, el director de Servicios Educativos, Luis Costilla, informó la suspensión de clases en todos los planteles públicos y privados de Piedras Negras, con el propósito de proteger la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

Por su parte, el alcalde Jacobo Rodríguez canceló la conferencia matutina programada para este lunes para concentrarse en la coordinación de las acciones de atención y respuesta a la emergencia.

Elementos del Departamento de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad estatal y municipal desplegaron operativos en los sectores más afectados, brindando apoyo a la población, realizando rescates y monitoreando los niveles de los arroyos que registraron desbordamientos.

De manera adicional, personal del Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de auxilio a la población afectada, participando en tareas de evacuación, vigilancia y asistencia en las zonas con mayores daños.

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Las autoridades municipales habilitaron un albergue temporal en las instalaciones del Centro de Protección Civil para recibir a las familias que requieran resguardo, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a los números de auxilio.

Mientras continúan las labores de evaluación y atención de daños, las autoridades mantienen el llamado a la población para extremar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias en la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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