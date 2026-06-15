Tromba histórica paraliza a Piedras Negras; reportan inundaciones, suspensión de clases y operativo de emergencia

Las precipitaciones provocaron el cierre de diversas vialidades, el desbordamiento de arroyos y la inundación de calles y avenidas, donde numerosos vehículos quedaron varados o parcialmente cubiertos por el agua.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa tromba registrada durante la madrugada y la mañana de este lunes dejó severas afectaciones en distintos sectores de Piedras Negras, luego de que se acumularan cerca de ocho pulgadas de lluvia en pocas horas.

Además, se reportaron daños en viviendas y comercios, así como la caída de bardas en distintos puntos de la ciudad. De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona a consecuencia de las inundaciones, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias del deceso.

Ante la contingencia, el director de Servicios Educativos, Luis Costilla, informó la suspensión de clases en todos los planteles públicos y privados de Piedras Negras, con el propósito de proteger la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

Por su parte, el alcalde Jacobo Rodríguez canceló la conferencia matutina programada para este lunes para concentrarse en la coordinación de las acciones de atención y respuesta a la emergencia.

Elementos del Departamento de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad estatal y municipal desplegaron operativos en los sectores más afectados, brindando apoyo a la población, realizando rescates y monitoreando los niveles de los arroyos que registraron desbordamientos.

De manera adicional, personal del Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de auxilio a la población afectada, participando en tareas de evacuación, vigilancia y asistencia en las zonas con mayores daños.