Tuberías colapsadas obligan a renovar drenaje en la Braulio Fernández Aguirre

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    Tuberías colapsadas obligan a renovar drenaje en la Braulio Fernández Aguirre
    Las obras se realizan en la Privada González Navarro y la Privada Continente, esta última entre las calles 14 y 15. SANDRA GÓMEZ

Las obras se realizan en la Privada González Navarro y en la Privada Continente, esta última entre las calles 14 y 15. En ambos puntos se sustituyen tuberías sanitarias de ocho pulgadas para recuperar el funcionamiento de la red y permitir el paso de las aguas residuales.

TORREÓN, COAH.- El colapso de dos líneas de drenaje de concreto llevó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón a iniciar su reposición en la colonia Braulio Fernández Aguirre, donde también desplegó trabajos de limpieza y desazolve para atender los problemas sanitarios que afectan al sector desde hace años.

Las obras se realizan en la Privada González Navarro y en la Privada Continente, entre las calles 14 y 15. En ambos puntos se sustituyen tuberías sanitarias de ocho pulgadas de diámetro para restablecer el funcionamiento de la red y permitir el flujo de las aguas residuales.

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La intervención también se extendió al resto de la colonia mediante cuadrillas y equipos Vactor, que recorrieron las líneas generales para retirar los residuos acumulados. Los trabajos incluyen sondeo, desazolve, revisión de niveles y limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y registros domiciliarios.

Durante las labores, el personal encontró grandes cantidades de basura y escombro dentro de la infraestructura, situación que, de acuerdo con el organismo, obstruye el flujo del drenaje y favorece los taponamientos y brotes de aguas residuales.

$!Las tuberías sanitarias que se sustituyen tienen un diámetro de ocho pulgadas, con el objetivo de recuperar el flujo de aguas residuales.
Las tuberías sanitarias que se sustituyen tienen un diámetro de ocho pulgadas, con el objetivo de recuperar el flujo de aguas residuales. SANDRA GÓMEZ

Además de limpiar las instalaciones, el personal verificó los niveles de la red para detectar otros puntos que requieren atención. Con estas revisiones se busca identificar las condiciones que afectan el servicio en una de las colonias más antiguas de Torreón.

Las cuadrillas también mantuvieron contacto con los vecinos para explicar cómo la disposición inadecuada de basura y otros residuos en las alcantarillas contribuye a los problemas que enfrenta el sector.

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El organismo informó que las acciones forman parte de la estrategia de atención impulsada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, bajo la supervisión del gerente general del SIMAS, Xavier Alain Herrera Arroyo, para atender el deterioro de la infraestructura y las fallas acumuladas en esta colonia.

Finalmente, el SIMAS pidió a las familias evitar arrojar grasas, basura y escombro al drenaje, ya que su acumulación compromete el funcionamiento de la red sanitaria y provoca afectaciones que pueden prevenirse mediante el cuidado de la infraestructura.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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