Tuberías colapsadas obligan a renovar drenaje en la Braulio Fernández Aguirre

TORREÓN, COAH.- El colapso de dos líneas de drenaje de concreto llevó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón a iniciar su reposición en la colonia Braulio Fernández Aguirre, donde también desplegó trabajos de limpieza y desazolve para atender los problemas sanitarios que afectan al sector desde hace años. Las obras se realizan en la Privada González Navarro y en la Privada Continente, entre las calles 14 y 15. En ambos puntos se sustituyen tuberías sanitarias de ocho pulgadas de diámetro para restablecer el funcionamiento de la red y permitir el flujo de las aguas residuales.

La intervención también se extendió al resto de la colonia mediante cuadrillas y equipos Vactor, que recorrieron las líneas generales para retirar los residuos acumulados. Los trabajos incluyen sondeo, desazolve, revisión de niveles y limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y registros domiciliarios. Durante las labores, el personal encontró grandes cantidades de basura y escombro dentro de la infraestructura, situación que, de acuerdo con el organismo, obstruye el flujo del drenaje y favorece los taponamientos y brotes de aguas residuales.

Además de limpiar las instalaciones, el personal verificó los niveles de la red para detectar otros puntos que requieren atención. Con estas revisiones se busca identificar las condiciones que afectan el servicio en una de las colonias más antiguas de Torreón. Las cuadrillas también mantuvieron contacto con los vecinos para explicar cómo la disposición inadecuada de basura y otros residuos en las alcantarillas contribuye a los problemas que enfrenta el sector.

El organismo informó que las acciones forman parte de la estrategia de atención impulsada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, bajo la supervisión del gerente general del SIMAS, Xavier Alain Herrera Arroyo, para atender el deterioro de la infraestructura y las fallas acumuladas en esta colonia. Finalmente, el SIMAS pidió a las familias evitar arrojar grasas, basura y escombro al drenaje, ya que su acumulación compromete el funcionamiento de la red sanitaria y provoca afectaciones que pueden prevenirse mediante el cuidado de la infraestructura.

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