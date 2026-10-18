UAAAN presenta robot agrícola para siembra de maíz y frijol
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Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) presentaron a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) el prototipo de un robot agrícola diseñado para optimizar la siembra de maíz y frijol en pequeños productores.
El proyecto, gestado en las aulas y laboratorios de la institución, fue expuesto a la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, por el líder de la investigación, Martín Cadena Zapata, acompañado por los coinvestigadores Hugo Gutiérrez Flores y Mario Méndez Dorado, así como por integrantes del equipo técnico.
De acuerdo con la universidad, este desarrollo tecnológico está enfocado en brindar soluciones accesibles e innovadoras para el campo. El objetivo es automatizar procesos clave en la producción de granos básicos, lo que contribuirá a fortalecer la soberanía alimentaria y la innovación nacional.
Cadena Zapata detalló que la máquina no busca suplir la fuerza laboral, sino ser una herramienta de apoyo para aquellas regiones que carecen de campesinos debido a la migración hacia las zonas urbanas. Asimismo, precisó que el robot está pensado para productores con parcelas de menos de cinco hectáreas, que representan el 80 por ciento de quienes siembran maíz en México.
Para el desarrollo de esta tecnología, el gobierno federal autorizó una inversión de 5 millones de pesos, recursos con los que se trabajó durante dos años. Actualmente, el equipo cuenta con la autorización de la federación para buscar la transferencia hacia la industria, con el fin de que el robot se produzca y comercialice a precios mucho más accesibles que los de la maquinaria extranjera.