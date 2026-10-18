UAAAN presenta robot agrícola para siembra de maíz y frijol

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    UAAAN presenta robot agrícola para siembra de maíz y frijol
    El prototipo fue diseñado para automatizar los procesos clave en la producción de granos básicos. REDES SOCIALES

Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) presentaron a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) el prototipo de un robot agrícola diseñado para optimizar la siembra de maíz y frijol en pequeños productores.

El proyecto, gestado en las aulas y laboratorios de la institución, fue expuesto a la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, por el líder de la investigación, Martín Cadena Zapata, acompañado por los coinvestigadores Hugo Gutiérrez Flores y Mario Méndez Dorado, así como por integrantes del equipo técnico.

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De acuerdo con la universidad, este desarrollo tecnológico está enfocado en brindar soluciones accesibles e innovadoras para el campo. El objetivo es automatizar procesos clave en la producción de granos básicos, lo que contribuirá a fortalecer la soberanía alimentaria y la innovación nacional.

$!El investigador Martín Cadena Zapata presentó los avances del proyecto a la titular de la SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez.
El investigador Martín Cadena Zapata presentó los avances del proyecto a la titular de la SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez. REDES SOCIALES

Cadena Zapata detalló que la máquina no busca suplir la fuerza laboral, sino ser una herramienta de apoyo para aquellas regiones que carecen de campesinos debido a la migración hacia las zonas urbanas. Asimismo, precisó que el robot está pensado para productores con parcelas de menos de cinco hectáreas, que representan el 80 por ciento de quienes siembran maíz en México.

$!El desarrollo tecnológico busca ofrecer soluciones accesibles para el campo mexicano y fortalecer la soberanía alimentaria.
El desarrollo tecnológico busca ofrecer soluciones accesibles para el campo mexicano y fortalecer la soberanía alimentaria. REDES SOCIALES

Para el desarrollo de esta tecnología, el gobierno federal autorizó una inversión de 5 millones de pesos, recursos con los que se trabajó durante dos años. Actualmente, el equipo cuenta con la autorización de la federación para buscar la transferencia hacia la industria, con el fin de que el robot se produzca y comercialice a precios mucho más accesibles que los de la maquinaria extranjera.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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