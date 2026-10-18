UAAAN presenta robot agrícola para siembra de maíz y frijol

Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) presentaron a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) el prototipo de un robot agrícola diseñado para optimizar la siembra de maíz y frijol en pequeños productores.

El proyecto, gestado en las aulas y laboratorios de la institución, fue expuesto a la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, por el líder de la investigación, Martín Cadena Zapata, acompañado por los coinvestigadores Hugo Gutiérrez Flores y Mario Méndez Dorado, así como por integrantes del equipo técnico.