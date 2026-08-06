UAdeC abre convocatoria para estudiar licenciaturas en línea durante este 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    UAdeC abre convocatoria para estudiar licenciaturas en línea durante este 2026
    La UAdeC abrió convocatoria para cuatro licenciaturas en modalidad completamente virtual. CORTESÍA

La Universidad Autónoma de Coahuila ofrecerá cuatro programas profesionales en modalidad virtual para aspirantes de todo México

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió su convocatoria para quienes buscan iniciar una carrera profesional sin abandonar sus actividades laborales o personales, mediante su oferta de licenciaturas completamente en línea para el periodo 2026.

La modalidad virtual permitirá que estudiantes de cualquier estado del país puedan participar en el proceso de admisión y cursar una carrera universitaria con mayor flexibilidad de horarios, una alternativa dirigida principalmente a personas que requieren combinar estudios con trabajo u otras responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sedena-despliega-mas-de-mil-500-elementos-en-michoacan-para-blindar-la-produccion-de-aguacate-y-combatir-la-extorsion-HA22667167

Entre los programas disponibles se encuentran las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contabilidad y Negocios Internacionales, áreas enfocadas en la formación de profesionistas para el sector productivo y administrativo.

$!La modalidad virtual busca facilitar el acceso universitario a quienes trabajan o tienen otras responsabilidades.
La modalidad virtual busca facilitar el acceso universitario a quienes trabajan o tienen otras responsabilidades. CORTESÍA

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de registro y pago del examen de admisión estará abierto del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026, por lo que los interesados deberán realizar su proceso dentro de las fechas establecidas por la institución.

La oferta educativa en línea forma parte de las estrategias de la UAdeC para ampliar el acceso a la educación superior y atender nuevas necesidades de formación profesional mediante herramientas digitales.

La modalidad virtual representa una opción para estudiantes que viven fuera de la capital del estado, personas incorporadas al mercado laboral o quienes buscan continuar su preparación académica sin trasladarse a un campus universitario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/alertan-en-piedras-negras-sobre-depresion-infantil-y-juvenil-piden-detectar-senales-a-tiempo-HA22668852

La Universidad mantiene esta alternativa como parte de la transformación de los modelos educativos, donde el uso de plataformas digitales permite ampliar la cobertura y acercar programas profesionales a más sectores de la población.

Los aspirantes interesados deberán consultar los requisitos y etapas del proceso de admisión a través de los canales oficiales de la institución para completar correctamente su registro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estudios
estudiantes
Universidades

Organizaciones


UAdeC

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad