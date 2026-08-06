UAdeC abre convocatoria para estudiar licenciaturas en línea durante este 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió su convocatoria para quienes buscan iniciar una carrera profesional sin abandonar sus actividades laborales o personales, mediante su oferta de licenciaturas completamente en línea para el periodo 2026. La modalidad virtual permitirá que estudiantes de cualquier estado del país puedan participar en el proceso de admisión y cursar una carrera universitaria con mayor flexibilidad de horarios, una alternativa dirigida principalmente a personas que requieren combinar estudios con trabajo u otras responsabilidades.

Entre los programas disponibles se encuentran las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contabilidad y Negocios Internacionales, áreas enfocadas en la formación de profesionistas para el sector productivo y administrativo.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de registro y pago del examen de admisión estará abierto del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026, por lo que los interesados deberán realizar su proceso dentro de las fechas establecidas por la institución. La oferta educativa en línea forma parte de las estrategias de la UAdeC para ampliar el acceso a la educación superior y atender nuevas necesidades de formación profesional mediante herramientas digitales. La modalidad virtual representa una opción para estudiantes que viven fuera de la capital del estado, personas incorporadas al mercado laboral o quienes buscan continuar su preparación académica sin trasladarse a un campus universitario.

La Universidad mantiene esta alternativa como parte de la transformación de los modelos educativos, donde el uso de plataformas digitales permite ampliar la cobertura y acercar programas profesionales a más sectores de la población. Los aspirantes interesados deberán consultar los requisitos y etapas del proceso de admisión a través de los canales oficiales de la institución para completar correctamente su registro.

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