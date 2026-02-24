UAdeC abre convocatoria para maestría en recursos minerales

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    UAdeC abre convocatoria para maestría en recursos minerales
    El programa se enfoca en la exploración y aprovechamiento sustentable de los recursos minerales. ESPECIAL

La oferta académica se imparte a través de la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” Unidad Norte

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López Mateos, lanzó la convocatoria para cursar la Maestría en Exploración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Minerales.

El programa tiene como objetivo formar profesionistas altamente capacitados en metodologías modernas de exploración minera, aprovechamiento integral de recursos minerales y evaluación de impacto ambiental y riesgos. Con ello, se busca fortalecer el capital humano en áreas de las geociencias y contribuir tanto al uso responsable de los recursos naturales como a la protección del medio ambiente, además de impulsar una gestión eficiente de proyectos.

Para ingresar, los aspirantes deberán contar con conocimientos básicos en disciplinas relacionadas con las geociencias, como geología, minería, recursos minerales y energéticos, geofísica, topografía, metalurgia extractiva, preparación mineral, gestión ambiental y riesgos, química de procesos minerales, geografía, geodesia, geomática y sistemas de información geográfica.

Asimismo, se requiere formación académica en física, matemáticas y química, así como dominio del idioma español y comprensión del inglés, que permita la lectura y análisis de artículos científicos vinculados con su área de investigación.

El perfil de ingreso contempla profesionistas responsables, críticos y comprometidos con la ciencia, capaces de generar conocimiento, publicar resultados de investigación y compartirlos en un entorno de respeto y colaboración.

Las inscripciones estarán abiertas del 26 de febrero al 6 de marzo de 2026. Las personas interesadas pueden consultar más información en el sitio oficial de la institución, escribir al correo y_almaguer@uadec.edu.mx o comunicarse al teléfono (861) 614 12 48.

