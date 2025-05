UAdeC afirma haber otorgado casi 500 créditos a estudiantes de nuevo ingreso; cambia la modalidad de solicitud

Ante señalamientos de padres de familia que afirmaban que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) eliminó la opción de pagar la inscripción a crédito para alumnos de nuevo ingreso, el tesorero de la institución, Evaristo Alférez, aclaró en entrevista con VANGUARDIA que hasta este miércoles se otorgaron 494 créditos educativos, y se espera que esta cifra aumente con las siguientes etapas de inscripción.

El funcionario explicó que la confusión se originó debido a un cambio en la modalidad para solicitar el crédito, pues a diferencia de años anteriores, cuando el trámite se hacía completamente en línea, en esta ocasión la solicitud fue canalizada de manera presencial a través de las escuelas y facultades, que entregaron la documentación a la Tesorería General y a la Dirección de Asuntos Académicos de la universidad.

“Anteriormente se hacía en línea la solicitud, ahora se hizo de manera presencial a través de las coordinaciones: la coordinación de la Unidad Laguna en la ciudad de Torreón, la coordinación de la Unidad Norte, en Monclova, y aquí en Saltillo a través de la de la Tesorería y de la Dirección de Asuntos Académicos”, explicó.

En Saltillo, señaló, los alumnos que preguntaron en sus escuelas por los créditos fueron canalizados a las oficinas correspondientes. Ahí se realizó un estudio socioeconómico, en el que se solicitó comprobante de ingresos del padre o tutor, así como comprobante de domicilio del estudiante. Según el Tesorero, este será el mecanismo que se mantendrá para alumnos de nuevo ingreso.

Alférez afirmó que la información se difundió principalmente a través de las escuelas y la página web institucional, aunque no se encontró una difusión a través de redes sociales.

El pasado miércoles, último día para realizar el pago de inscripción, se otorgaron los últimos créditos y de los recibidos, todos fueron autorizados por la institución.

Además, de los 10 mil 451 aspirantes aceptados, 9 mil 115 ya realizaron su pago, ya sea en su totalidad, a través del crédito o mediante el programa de inclusión, por lo que para los alumnos que ocupen los lugares disponibles en la Universidad en la segunda vuelta, la UAdeC continuará ofreciendo créditos a través de las coordinaciones de cada unidad.

Respecto a los estudiantes de reingreso, el Tesorero aclaró que sí habrá créditos disponibles, a pesar de rumores que indicaban lo contrario. El proceso estará abierto del 30 de junio al 18 de julio y se realizará en línea a través del portal credito.uadec.mx.

Finalmente, Alferez destacó que por primera vez se brindó apoyo a 98 estudiantes mediante el programa de inclusión, el cual permite realizar el pago simbólico de 10 pesos en casos de vulnerabilidad extrema.

“Apoyamos, por ejemplo, a hijos de ex trabajadores de Altos Hornos de México, especialmente en Monclova, donde muchos siguen sin empleo. También tenemos convenios para apoyar a hijos de policías y a madres de familia en situación vulnerable”, concluyó.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel dijo: “Que no les echen mentiras, hay gente que trata de dañar a la institución y ningún tornillo les embona; nomas andan buscando cómo dañar y no se les va a hacer, no es cierto, es falso; tenemos más de 600 créditos en este momento”.