UAdeC consolida alianzas estratégicas con Gansu, China, para impulsar investigación y movilidad académica

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Coahuila
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    UAdeC consolida alianzas estratégicas con Gansu, China, para impulsar investigación y movilidad académica
    La participación de la UAdeC en China permitió fortalecer vínculos para futuros proyectos académicos y científicos de alcance internacional. CORTESÍA

Vinculación internacional abre oportunidades de cooperación en innovación, sustentabilidad y desarrollo regional

La Universidad Autónoma de Coahuila reforzó su presencia en el escenario internacional al participar en la décimo octava edición del Gansu International Fellowship Program, encuentro que reunió a representantes de gobiernos, universidades e instituciones de distintos países con el propósito de generar proyectos conjuntos y ampliar los lazos de cooperación.

La participación de la máxima casa de estudios coahuilense tuvo como eje el fortalecimiento del hermanamiento entre el estado de Coahuila y la provincia china de Gansu, promoviendo iniciativas que involucren a instituciones académicas, centros de investigación, autoridades gubernamentales y sectores productivos.

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En representación de México y de la UAdeC, la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales-Oyervides, destacó que el intercambio permitió identificar importantes coincidencias entre ambas regiones en materia de desarrollo industrial, formación de talento especializado, gestión de recursos hídricos, sustentabilidad y atención a zonas semiáridas, condiciones que ofrecen una base sólida para futuras colaboraciones.

“La internacionalización no solo implica participar en actividades académicas, sino construir relaciones que generen oportunidades para estudiantes, docentes e investigadores. Cada alianza representa una posibilidad de crecimiento para la Universidad y para Coahuila”, expresó.

INTERCAMBIO GLOBAL CON ENFOQUE COLABORATIVO

El programa, organizado por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno de la Provincia de Gansu, recibió cerca de 70 postulaciones internacionales. Tras el proceso de selección fueron elegidos 23 candidatos y finalmente participaron 18 delegados procedentes de 14 países.

$!Representantes de 14 países compartieron experiencias sobre innovación, desarrollo regional y cooperación durante el encuentro celebrado en Gansu.
Representantes de 14 países compartieron experiencias sobre innovación, desarrollo regional y cooperación durante el encuentro celebrado en Gansu. CORTESÍA

Las representaciones incluyeron a México, Estados Unidos, Australia, Francia, Uruguay, Nueva Zelanda, Tailandia, Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Nepal, Rumania, Bosnia y Herzegovina y Turkmenistán, propiciando un amplio intercambio de experiencias sobre educación superior, innovación, cooperación internacional y estrategias de desarrollo regional.

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Durante tres semanas, los participantes asistieron a conferencias, mesas de trabajo y recorridos técnicos por universidades, hospitales, centros de investigación, parques industriales, proyectos ambientales y dependencias gubernamentales, donde conocieron modelos de colaboración entre academia, industria y sector público.

ACUERDOS QUE AMPLÍAN EL HORIZONTE UNIVERSITARIO

Como resultado de esta misión internacional, la Universidad Autónoma de Coahuila concretó la firma de un Memorándum de Entendimiento con Lanzhou Jiaotong University, instrumento que permitirá impulsar proyectos de investigación conjunta, programas de movilidad para estudiantes y profesores, intercambio de conocimientos y nuevas iniciativas de cooperación científica y educativa.

$!La firma de un memorándum con Lanzhou Jiaotong University abre la puerta a programas de investigación conjunta y movilidad académica.
La firma de un memorándum con Lanzhou Jiaotong University abre la puerta a programas de investigación conjunta y movilidad académica. CORTESÍA

Con este tipo de acciones, la institución fortalece su estrategia de proyección global y consolida redes de colaboración que favorecen la generación de conocimiento, la innovación y la formación de capital humano con visión internacional, en beneficio de su comunidad universitaria y del desarrollo de Coahuila.

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